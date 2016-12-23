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Житель Иркутского района незаконно спиливал деревья в лесничестве (фото)

В дежурную часть Усть-Удинского отдела полиции поступило сообщение от гражданина о том, что в местном лесничестве ведется незаконная рубка лесных насаждений.

На место была направлена следственно-оперативная группа. На месте происшествия полицейские с поличным задержали 39-летнего ранее судимого жителя Осинского района. Установлено, что он без разрешительных документов спилил около 8 куб. м сосен. В результате преступных действий задержанного лесному фонду был причинен ущерб свыше 60 тысяч рублей.

По факту обнаружения спила следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений).

Санкция этой статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 300 тысяч рублей.

Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК России , сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

С места происшествия изъят трактор, а также незаконно заготовленная древесина.