Новости

Коршуновский ГОК готов к нештатным ситуациям

На Коршуновском ГОКе (входит в Группу «Мечел») справились с последствиями постановочной чрезвычайной ситуации в ходе командно-штабных учений.

По сценарию учений произошел прорыв левобережного коллектора оборотного водоснабжения. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации были привлечены работники обогатительной фабрики, автотранспортного управления, здравпункта комбината, а также военизированной горноспасательной части Железногорска-Илимского.

После того, как аварийная бригада обогатительной фабрики устранила течь воды из трубопровода, поступила новая вводная: при проведении работ по восстановлению коллектора один из работников получил травму. Условному пострадавшему была оперативно оказана первая медицинская помощь, после чего работники военизированной горноспасательной части на носилках транспортировали его в машину скорой помощи.

«Хотя возможность возникновения подобной аварийной ситуации является незначительной, мы должны быть готовы оперативно и четко устранить ее последствия, что и продемонстрировали состоявшиеся учения», – отметил технический директор ПАО «Коршуновский ГОК» Павел Квятковский.

ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» – единственное в Восточной Сибири горно-обогатительное предприятие с собственной ресурсной базой. В состав добывающих активов компании входят два карьера: Коршуновский и Рудногорский, - общий объем минеральных запасов которых по стандартам JORC на 31 декабря 2012 г. составляет порядка 192 млн тонн. Производимый на комбинате железорудный концентрат является одним из лучших в России по качественным характеристикам. Предприятие входит в горнодобывающий дивизион Группы «Мечел», консолидированный в ОАО «Мечел-Майнинг».

«Мечел» – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в которой работают 66 тысяч человек. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.