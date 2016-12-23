Коршуновский ГОК готов к нештатным ситуациям

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Коршуновский ГОК готов к нештатным ситуациям23 декабря 2016
На Коршуновском ГОКе (входит в Группу «Мечел») справились с последствиями постановочной чрезвычайной ситуации в ходе командно-штабных учений.
По сценарию учений произошел прорыв левобережного коллектора оборотного водоснабжения. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации были привлечены работники обогатительной фабрики, автотранспортного управления, здравпункта комбината, а также военизированной горноспасательной части Железногорска-Илимского.
После того, как аварийная бригада обогатительной фабрики устранила течь воды из трубопровода, поступила новая вводная: при проведении работ по восстановлению коллектора один из работников получил травму. Условному пострадавшему была оперативно оказана первая медицинская помощь, после чего работники военизированной горноспасательной части на носилках транспортировали его в машину скорой помощи.
«Хотя возможность возникновения подобной аварийной ситуации является незначительной, мы должны быть готовы оперативно и четко устранить ее последствия, что и продемонстрировали состоявшиеся учения», – отметил технический директор ПАО «Коршуновский ГОК» Павел Квятковский.
«Мечел» – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в которой работают 66 тысяч человек. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.