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Поселок Вихоревку в Иркутской области обеспечили топливом на месяц

Из аварийно-технического запаса Иркутской области для котельной «Водогрейная» в Вихоревке выделено шесть тысяч тонн угля.

15 вагонов с топливом – первая тысяча тонн – прибыли на железнодорожную станцию Вихоревка, сообщил временно замещающий должность заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Александр Барнаков.



Как сообщили в министерстве, теперь котельная обеспечена топливом примерно на 30 дней. Также был заключен договор на поставку 400 тонн угля для котельной «Водогрейная» с Велистовского угольного разреза. На начало 23 декабря запас угля на котельной составлял 650 тонн.



Утром в Вихоревке температура наружного воздуха была минус 28°С. В 6:00 утра температура теплоносителя котельной составила Т-76/56°С, электрокотельной – Т-68/52°С, все котлы работают. Пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области информирует, что подготовка к запуску резервной электрокотельной продолжается.