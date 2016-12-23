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Иркутских водителей за год оштрафовали на 93 миллиона рублей

Сотрудники Госавтоинспекции и службы судебных приставов подытожили профилактическую операцию «Злостный неплательщик», проходившую в Иркутске с 19 по 23 декабря. В течение пяти дней в ходе совместных рейдов правоохранители за неуплату административных штрафов в установленный законом срок привлекли к ответственности 15 иркутян.

Всего за год прошло 11 профилактических рейдов, в ходе которых составлено порядка 400 административных материалов за уклонение от уплаты штрафа.

По решению суда 25 автомобилистов арестованы, а в остальных случаях назначен удвоенный штраф.

Всего взыскано штрафов по линии обеспечения безопасности дорожного движения свыше 93 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Иркутску. Кроме этого, в течение текущего года сотрудники ГИБДД передали в судебные органы протоколы в отношении 28 водителей, нарушивших временное ограничение в виде права управления транспортным средством. Теперь таким правонарушителям грозит наказание в виде обязательных работ до 50 часов или лишение права управления транспортом сроком до 1 года.