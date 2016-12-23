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Иван Семчишин поручил усилить контроль производства и реализации алкоголя после массового отравления суррогатом в Иркутске

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Семчишин поручил прокурорам субъектов РФ в Сибирском федеральном округе усилить контроль производства и реализации алкоголя.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Семчишин в связи с массовой гибелью и отравлением жителей Иркутской области в результате употребления реализуемой торговыми организациями суррогатной спиртосодержащей продукции поручил прокурорам субъектов Российской Федерации в Сибирском федеральном округе принять меры к ужесточению контроля за оборотом спиртосодержащих средств, выявлению производства и реализации нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе в киосках, ларьках, через автоматы.

Будет усилен надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, при осуществлении мероприятий, направленных на противодействие распространению недоброкачественной и опасной для жизни и здоровья граждан спиртосодержащей продукции, установление источников ее происхождения, лиц, причастных к ее изготовлению и реализации, пресечение фактов поставок такой продукции в другие субъекты РФ.

При обнаружении признаков преступления в ходе проверок исполнения законодательства, регулирующего производство и оборот алкогольной продукции, гидролизных и иных спиртосодержащих жидкостей, материалы незамедлительно будут направляться в следственные подразделения. Средствами прокурорского надзора правоохранители будут добиваться надлежащего проведения процессуальных проверок и расследования уголовных дел по фактам изготовления и реализации контрафактного спиртосодержащих жидкостей, опасных для жизни и здоровья граждан.

Расследование уголовного дела по фактам массовой гибели и отравления суррогатной спиртосодержащей продукции жителей Приангарья находятся на личном контроле заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Ивана Семчишина, сообщает Прокуратура Иркутской области.