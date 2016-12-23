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Более 12 тысяч организаций Бурятии используются интернет-банком Сбербанка

Число компаний, пользующихся интернет-банком Сбербанк Бизнес Онлайн в Бурятии превысило 12,5 тысяч. За 2016 год более 3 тысяч предприятий и организаций республики подключили интернет-банкинг для проведения банковских операций.

- Интернет-банк для корпоративных клиентов позволяет просто и безопасно осуществлять расчеты с контрагентами, управлять своими счетами без посещения офиса банка. С помощью современного сервиса можно отправлять и принимать электронные платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам и остаткам, обмениваться с сотрудниками банка сообщениями, - говорит начальник отдела транзакционного бизнеса Бурятского отделения Сбербанка Баир Бадмаев.

Операции через Сбербанк Бизнес Онлайн проводятся посредством интернет-браузера. В системе реализован специальный механизм защиты, предполагающий аутентификацию с помощью одноразовых паролей и ключей электронной подписи.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.