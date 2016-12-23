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Среди 13 задержанных по делу об отравлении "Боярышником" были только продавцы и водители

Среди задержанных по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Иркутске нет производителей "Боярышника", сообщило агентство "Интерфакс", ссылаясь на представителя Ленинского районного суда Иркутска.

"Среди задержанных - владельцы киосков, торговавшие спиртосодержащей жидкостью, продавцы - в основном женщины с детьми, несудимые ранее, есть даже водители. Нет ни одного производителя.Среди задержанных есть выходцы из Азербайджана, в суде они запросили переводчиков".

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Иркутска в пятницу избрал меру пресечения третьему из 13 задержанных по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем. А в среду Ленинский райсуд отложил на 72 часа принятие решения об избрании меры пресечения девяти задержанным и продлил им срок содержания под стражей. В четверг отправил под домашний арест еще двоих задержанных, одному продлил срок задержания на 72 часа и одного отпустил.

Всего по делу о массовом отравлении жителей Иркутска задержаны 13 индивидуальных предпринимателей и их помощников, осуществлявших мелкооптовую и розничную продажу косметического средства для принятия ванн "Боярышник", в состав которого входил метанол.

По последним данным, общее число жертв отравления суррогатным алкоголем в Иркутске достигло 74 человек.