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Крепкий рубль, растущая нефть: итоги 2016 года в графиках

Уходящий год был непростым для отечественной экономики. Однако к концу года во многих сферах наметился оптимизм. Рубль укрепляется, цены на нефть растут, фондовый рынок ставит новые рекорды. Итоги-2016 – в материале SIA.RU.

Нефть: поддержка на пользу

Цены на нефть к концу года порадовали ростом. Поддержку «черному золоту» оказала достигнутая договоренность игроков о сокращении объемов добычи. Помогло и неожиданное снижение запасов в американских нефтехранилищах (запасы сократились на 4,1 млн барр. при ожиданиях на уровне 2,5 млн барр.).

Рубль: все крепче и крепче

Вопреки сложившейся традиции «декабрьской девальвации», в этом году рубль к концу года укрепляется по отношению к доллару. Ключевым драйвером для этого остаются растущие цены на нефть. Помогает отечественной валюте и налоговый период в стране – его пик в этот раз приходится на 26 декабря. В целом за 2016 год рубль вырос по отношению к доллару на 22%. В оценках перспектив на следующий год мнения экспертов расходятся: одни ждут стабильного курса, другие – взрывной девальвации.

Индекс ММВБ: новые рекорды

С начала года индекс ММВБ вырос на 26%, а суммарный оборот ценных бумаг на Московской бирже увеличился за одиннадцать месяцев 2016 года на четверть. Фондовый рынок России вновь заинтересовал иностранных инвесторов: приток денег из-за рубежа бьет рекорд за последние шесть лет. По мнению Дмитрия Зотова, коммерческого директора представителя АО «ФИНАМ» в городе Красноярске, следующий год будет крайне интересным с точки зрения заработков: «Если предыдущие четыре года фондовый рынок, по сути, «стоял» в «боковике», то 2016-й стал «первым бычьим» годом».

Бензин: ждем роста цен

С начала года, по данным Росстата, бензин в стране подорожал на 3,7%. Дизельное топливо прибавило в цене 2,7%. По данным российских экспертов, в 2017 году автомобильное топливо продолжит дорожать из-за дальнейшего роста акцизов на топливо, предлагаемого Минфином РФ. Цены на бензин на внутреннем оптовом рынке способны вырасти на 8,6%, а дизельное топливо может подорожать еще больше – на 14,4%.

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