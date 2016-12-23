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Названы официальные причины отравления и смерти иркутян

23 декабря 2016

По состоянию на 12:00 часов 23 декабря с 18 по 23 декабря от отравления спиртосодержащим концетратом для ванн "Боярышник" пострадали пострадали 122 человека.

По результатам судебно-химических исследований в 52-х случаях из 53-х, причиной отравления послужил метанол. У трех пациентов причиной отравления явился этиловый спирт. Работа по исследованию биоматериалов от других пациентов продолжается.Такие данные сообщил главный врач Иркутского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Дмитрий Перфильев.

В Иркутском областном бюро судебно-медицинской экспертизы из поступивших 74 умерших граждан  исследованы 70,  из них – 39 поступили из лечебно-профилактических учреждений; 31 – от ритуальных служб города, сообщают в пресс-службе Правительства Иркутской области. В результате судебно-химических исследований биологических объектов, поступивших от 70 умерших, во всех 70 случаях причиной отравления  является метиловый спирт. Работа по исследованию оставшихся четырех объектов продолжается.    


/ СИА /




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