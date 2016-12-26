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Топ-10 событий, которыми запомнился 2016 год

"Левада-Центр" поинтересовался у россиян, какими важными событиями запомнился им уходящий год. В тройке лидеров оказались рост цен, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, а также отстранение российских спортсменов от участия в Олимпиаде.

1. Рост цен и обесценивание денег – 30%

Фото: ki.ill.in.ua

Главным событием 2016 года, по мнению россиян, стал рост цен. Тем временем Минфин отрапортовал, что по итогам года инфляция в стране может составить 5,4-5,5%, что ниже официального прогноза. По словам президента Владимира Путина, у нас есть шанс увидеть самый низкий уровень инфляции в России за 25 лет.

2. Победа Дональда Трампа на выборах президента США – 28%

Победа Трампа так впечатлила россиян, что заняла вторую строчку в рейтинге самых важных событий 2016 года. И не зря. Позитивные последствия прихода к власти нового президента не заставили себя долго ждать: надежда на улучшение отношений между США и Россией вкупе с растущими ценами на нефть сделали российский рынок привлекательным для зарубежных инвесторов.

3-4. Отстранение российских спортсменов от участия в Олимпийских Играх и в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала – 23%

Фото: 2016-olimpiada.ru

На Олимпиаде в Рио российская сборная выступала в усеченном составе, а паралимпийцев и вовсе не допустили к Играм, так как Всемирная антидопинговая организация (WADA) прямо обвинила российские власти в создании системы фальсификации допинг-тестов спортсменов.

3-4. Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро – 23%

Несмотря на допинговый скандал, на Олимпиаде в Рио наши спортсмены выступили более чем достойно: завоевали 56 медалей и заняли четвертое место в общем медальном зачете.

5. Вооруженный конфликт в Сирии – 22%

Фото: chto-proishodit.ru

Продолжающийся конфликт в Сирии не уходит из информационной повестки и, конечно, волнует россиян. Накануне Россия, Иран и Турция согласовали заявление по урегулированию конфликта в Сирии. В документе подчеркивается важность сохранения суверенитета страны.

6. Гибель детей на озере в Карелии – 20%

Фото: vk.com

Трагедия в Карелии потрясла россиян. Группа детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере «Парк-отель Сямозеро» в Карелии, попала в шторм во время водной экскурсии. Лодки перевернулись и затонули. Погибло 14 детей.

7. Арест министра экономического развития Алексея Улюкаева по обвинению в получении взятки – 18%

Фото: kremlin.ru

Министр экономического развития страны попался на взятке. По данным следствия, Улюкаев получил 2 миллиона долларов за положительную оценку, позволившую «Роснефти» осуществить сделку по приобретению госпакета акций «Башнефти». Коррупционный скандал на правительственном уровне не оставил россиян равнодушными.

8. Празднование 9 мая / Праздничный Парад / Шествие «Бессмертного полка» – 17%

Фото: 38.mvd.ru

Традиционные Парады Победы прошли 9 мая в городах страны. На Красной площади в Москве в военном параде было задействовано 135 единиц военной техники, а также 71 самолет и вертолет ВКС. Россияне смогли почтить память погибших на войне дедов и прадедов, приняв участие в шествии «Бессмертного полка».

9-10. Послание Владимира Путина Федеральному Собранию России – 15%

Традиционное послание президента Федеральному Собранию также попало в топ-10 важных событий 2016 года. В этот раз речь Владимира Путина длилась 69 минут. За это время индекс ММВБ достиг рекордной на тот момент отметки в 2123,1 пункта.

9-10. Вооруженные столкновения в Донбассе – 15%

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Военные действия на Донбассе продолжаются, несмотря на все достигаемые договоренности о перемирии. США считает, что виновата Россия. Глава пресс-центра Госдепартамента США Джон Кирби заявил накануне, что Штаты обеспокоены последней вспышкой насилия в восточной Украине и считают происходящее «явным нарушением» обязанностей России по минским договоренностям.

Опрос проведен 9 – 12 декабря 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.