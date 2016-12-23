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Tele2 перешла на Maxi

23 декабря 2016

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, расширяет линейку брендированных устройств и объявляет о старте продаж смартфонов Tele2 Maxi и Tele2 Maxi LTE. Новые девайсы отличаются от предыдущих моделей увеличенной диагональю экрана (5 дюймов) и доступны по выгодной цене.

Tele2 Maxi и Tele2 Maxi LTE продаются по низкой, в сравнении с аналогичными по характеристикам смартфонами, цене – 4 490 и 4 990 рублей соответственно. Новый Tele2 Maxi LTE – первая брендированная модель оператора, которая поддерживает передачу данных в сетях 4G.

Оба смартфона работают под управлением операционной системы Android 6.0, оснащены четырехъядерным процессором MediaTek с тактовой частотой 1,3 ГГц, благодаря которому пользователи могут быстро загружать мобильные приложения, видео и игры, слушать музыку, просматривать социальные сети и общаться в мессенджерах. Две встроенные камеры позволяют делать качественные фотографии и совершать видеозвонки.

Tele2 Maxi и Tele2 Maxi LTE имеют слоты для двух SIM-карт – первый для связи Tele2, второй – для карт других операторов. Объем встроенной памяти аппаратов составляет 8 Гб, его легко можно расширить с помощью карты microSD до 32 Гб. Для удобства абонентов дополнительно в устройствах предустановлены фирменные приложения оператора: Tele2 TV, Zvooq, «Мой Tele2» и «Гудок».

Новые смартфоны, как и остальные модели оператора, доступны в черном и белом цветах. Устройства уже продаются в салонах связи и в интернет-магазине Tele2. Цена действительна без специальных условий и подключения дополнительных услуг.

Tele2 Maxi и Tele2 Maxi LTE уже можно приобрести в фирменных салонах связи Иркутска, Ангарска и Братска. В ближайшие дни новые девайсы поступят во все точки продаж и обслуживания абонентов Tele2 в Иркутской области.

Смартфоны оператора, а также модемы и роутеры по выгодным ценам есть в наличии в интернет-магазине Tele2. Бесплатная доставка SIM-карт и оборудования из интернет-магазина оператора доступна жителям 21 населенного пункта Приангарья.

Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2:

«В этом году Tele2 начала выпускать собственные брендированные устройства: первыми появились аппараты Tele2 Mini и Tele2 Midi. Они быстро заняли лидирующие позиции на отечественном рынке, а Tele2 Mini стал самым популярным смартфоном среди наших пользователей. Появление качественных и недорогих устройств Tele2 во многом повлияло на стремительный рост доли смартфонов в нашей сети: уже сейчас мы видим, что количество смартфонов превышает число обычных телефонов. Уверен, что, расширяя линейку собственных устройств, мы делаем услуги скоростного мобильного интернета в России еще более доступными».


/ СИА /




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