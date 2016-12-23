Tele2 упакует подарки к Новому году

Новости
Tele2 упакует подарки к Новому году23 декабря 2016
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, приглашает жителей Приангарья в свои салоны связи за подарками и новогодней упаковкой. До 30 декабря за любую операцию или покупку Tele2 подарит креативную упаковку для подарка.
За пополнение счета, подключение к Tele2, покупку мобильных аксессуаров и оборудования, в том числе – брендированных смартфонов Mini, Midi или Maxi, 3G -модемов и Wi-Fi-роутеров клиент получит в подарок креативную новогоднюю упаковку. В салонах есть несколько вариантов упаковки с уникальным дизайном и оригинальными новогодними надписями.
Кроме того, 24 и 25 декабря в Иркутске и Братске в салонах Tele2 в ТРЦ «Сильвер молл», ТРК «Модный квартал», ТЦ «Пурсей» посетители смогут еще и стильно упаковать новогодние подарки. Приобретенное клиентом брендированное оборудование – смартфон, роутер или модем – бесплатно оформят профессиональные декораторы. А те, кто уже является абонентом Tele2, смогут принести для упаковки любой подарок. Время проведения акции – с 13-00 до 21-00.
Татьяна Тихоненко, коммерческий директор иркутского филиала Tele2:
«Tele2 не только предоставляет качественную связь по доступной цене и обеспечивает отличный сервис, но и проводит для своих абонентов специальные акции. В суете предновогодних дней мы решили помочь нашим клиентам с упаковкой новогодних подарков. Уверена, что стильное оформление станет приятным дополнением к покупке. Поздравляю всех жителей Приангарья с Новом годом и приглашаю за подарками в салоны связи Tele2».
Акция проводится в следующих центрах обслуживания абонентов Tele2:
- Иркутск, ул. Ленина, д. 25;
- Иркутск, ул. Партизанская, д. 1;
- Иркутск, ул. Свердлова, д. 36;
- Иркутск, ул. Терешковой, д. 26;
- Иркутск, ул. Чехова, д. 19;
- Иркутск, ул. Сергеева, д. 3/5;
- Иркутск, ул. 3-го Июля, д. 25;
- Ангарск, ул. 58 квартал, д.1;
- Братск, ул. Крупской, д. 14;
- Братск, ул. Советская, д. 11А;
- Зима, ул. Клименко, д. 16.