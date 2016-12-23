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Tele2 упакует подарки к Новому году

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, приглашает жителей Приангарья в свои салоны связи за подарками и новогодней упаковкой. До 30 декабря за любую операцию или покупку Tele2 подарит креативную упаковку для подарка.

За пополнение счета, подключение к Tele2, покупку мобильных аксессуаров и оборудования, в том числе – брендированных смартфонов Mini, Midi или Maxi, 3G -модемов и Wi-Fi-роутеров клиент получит в подарок креативную новогоднюю упаковку. В салонах есть несколько вариантов упаковки с уникальным дизайном и оригинальными новогодними надписями.

Кроме того, 24 и 25 декабря в Иркутске и Братске в салонах Tele2 в ТРЦ «Сильвер молл», ТРК «Модный квартал», ТЦ «Пурсей» посетители смогут еще и стильно упаковать новогодние подарки. Приобретенное клиентом брендированное оборудование – смартфон, роутер или модем – бесплатно оформят профессиональные декораторы. А те, кто уже является абонентом Tele2, смогут принести для упаковки любой подарок. Время проведения акции – с 13-00 до 21-00.

Татьяна Тихоненко, коммерческий директор иркутского филиала Tele2:

«Tele2 не только предоставляет качественную связь по доступной цене и обеспечивает отличный сервис, но и проводит для своих абонентов специальные акции. В суете предновогодних дней мы решили помочь нашим клиентам с упаковкой новогодних подарков. Уверена, что стильное оформление станет приятным дополнением к покупке. Поздравляю всех жителей Приангарья с Новом годом и приглашаю за подарками в салоны связи Tele2».

Акция проводится в следующих центрах обслуживания абонентов Tele2: