Жители Якутии оформили в Сбербанке 4700 жилищных кредитов

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Жители Якутии оформили в Сбербанке 4700 жилищных кредитов23 декабря 2016
Жилищное кредитование – одно из приоритетных направлений деятельности Сбербанка. Ипотечные программы, предлагаемые банком для различных категорий граждан, традиционно пользуются популярностью среди жителей Якутии. С начала текущего года население республики оформили 4,7 тысяч жилищных кредитов Сбербанка на общую сумму почти 11 млрд. рублей. Общее количество выданных жилищных кредитов более чем на треть превышает аналогичные показатели 2015 года.
- В связи со снижением ставок по ипотеке, жители Якутии активно интересуются возможностью приобретения недвижимости в кредит, в том числе на вторичном рынке, - комментирует начальник сектора жилищного кредитования Якутского отделения Сбербанка Валентина Иванчикова. - На сегодняшний день более 60% всех ипотечных кредитов выдано именно на покупку вторичного жилья. Мы предлагаем специальные программы для молодых семей со сниженным уровнем первоначального взноса и клиентов, которые не могут подтвердить свою платежеспособность.
Напомним, Сбербанк с 1 декабря запустил акцию «Новогоднее предложение», в ходе которой базовые ставки по продуктам «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья» снижены на 0,5 п.п. Подробную информацию можно узнать на сайте Сбербанка.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.