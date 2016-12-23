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Жители Якутии оформили в Сбербанке 4700 жилищных кредитов

Жилищное кредитование – одно из приоритетных направлений деятельности Сбербанка. Ипотечные программы, предлагаемые банком для различных категорий граждан, традиционно пользуются популярностью среди жителей Якутии. С начала текущего года население республики оформили 4,7 тысяч жилищных кредитов Сбербанка на общую сумму почти 11 млрд. рублей. Общее количество выданных жилищных кредитов более чем на треть превышает аналогичные показатели 2015 года.

- В связи со снижением ставок по ипотеке, жители Якутии активно интересуются возможностью приобретения недвижимости в кредит, в том числе на вторичном рынке, - комментирует начальник сектора жилищного кредитования Якутского отделения Сбербанка Валентина Иванчикова. - На сегодняшний день более 60% всех ипотечных кредитов выдано именно на покупку вторичного жилья. Мы предлагаем специальные программы для молодых семей со сниженным уровнем первоначального взноса и клиентов, которые не могут подтвердить свою платежеспособность.

Напомним, Сбербанк с 1 декабря запустил акцию «Новогоднее предложение», в ходе которой базовые ставки по продуктам «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья» снижены на 0,5 п.п. Подробную информацию можно узнать на сайте Сбербанка.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.