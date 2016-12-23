Новости

24 декабря в Иркутске состоится торжественное открытие резиденции Деда Мороза

Резиденция Деда Мороза торжественно откроется 24 декабря в 12.00 в сквере имени Кирова. В прошлом году ее посетили более 5 тысяч маленьких иркутян.

Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, резиденция будет работать 24 декабря с 12.00 до 16.00, 25 декабря с 11.00 до 20.00, 26 -30 декабря с 13.00 до 20.00, 31 декабря с 12.00 до 20.00. С 1 по 6 января с 13.00 до 20.00. В работе резиденции предусмотрен перерыв с 15.00 до 16.00. Посещение резиденции бесплатное. В гостях у Деда Мороза сможет побывать каждый маленький иркутянин, рассказать стихотворение, загадать желание и получить сладкий подарок.

- Этот проект был реализован в прошлом году и получил много положительных откликов, - отметил начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников. - Теперь его можно назвать уже сложившейся доброй иркутской традицией.

Напомним, организаторы проекта – управление культуры города Иркутска и муниципальное учреждение «Праздник».

Кроме того, в сквере имени Кирова для детей и их родителей будут проходить игровые программы «Новогодние забавы»: с 26 по 30 декабря, с 18:00 до 20:00, 1 января с 12:00 до 20:00, со 2 по 6 января и 8 января с 15:00 до 17:00, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.