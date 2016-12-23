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Tele2 дарит иркутянам «бронзовые» номера бесплатно

Иркутск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о старте новогодней распродажи в своем интернет-магазине. Все номера бронзовой категории можно получить бесплатно.

В интернет-магазине Tele2 жители Иркутской области смогут выбрать бронзовый номер из 330 вариантов. Сделать это можно как простым поиском по списку, так и с помощью системы, которая автоматически подберет номера с нужным сочетанием цифр. Сам бронзовый номер достанется покупателю абсолютно бесплатно – потребуется только внести на баланс сумму, достаточную для списания абонентской платы или минимальный платеж в размере 100 рублей (для тарифов без абонентской платы).

Кроме того, в интернет-магазине Tele2 всегда в наличии брендированные смартфоны, модемы и роутеры по выгодным ценам. В середине декабря ассортимент иркутского интернет-магазина оператора пополнили брендированные смартфоны Tele2 Maxi и Tele2 Midi LTE, а также смартфоны Haier серий Terra и Aqwa. Бесплатная доставка SIM-карт и оборудования из интернет-магазина оператора доступна жителям 21 населенного пункта Приангарья, включая Иркутск, Ангарск, Братск, Усть-Илимск и Усолье-Сибирское.

Татьяна Тихоненко, коммерческий директор иркутского филиала Tele2:

«Иркутянам нравится совершать покупки в нашем интернет-магазине. Об этом говорит значительный рост продаж в этом канале – более 80% только за последние полгода. В интернет-магазине мы часто проводим акции и предлагаем различные скидки. В финальной распродаже этого года мы дарим номера бронзовой категории. Номер с легко запоминающиеся комбинацией цифр станет оригинальным подарком к празднику. А в предновогодней суете можно сэкономить время, оформив заказ в интернет-магазине с бесплатной доставкой на дом».