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СКБ-банк дарит подарок предпринимателям при резервировании расчётного счёта онлайн

С 22 декабря 2016 по 24 февраля 2017 года СКБ-банк проводит акцию «Новогодний подарок от СКБ!» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Клиенты, которые в период проведения акции зарезервируют расчетный счет на сайте Банка и заключат договор банковского счёта, получат подарок! СКБ-банк произведёт начисление процентов на остаток денежных средств по счёту в национальной валюте размером 5% годовых в течение 3 месяцев с момента открытия расчётного счёта.

Услуга действует на тарифных планах «Партнер+», «СтартАп+» и бизнес-пакете РКО «ТестДрайв+».