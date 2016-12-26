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Уже четверть состоятельных клиентов Сбербанка оформили инвестиционные продукты

26 декабря 2016

Доля состоятельных клиентов Сбербанка (премиальная сеть «Сбербанк Первый»), которые приобрели инвестиционные продукты, включая накопительное и инвестиционное страхование жизни, в декабре превысила 25%. Доля таких продуктов в портфелях их сбережений выросла с декабря 2015 года почти втрое.

К состоятельным клиентам Сбербанк относит клиентов со сбережениями от 15 млн рублей в Москве и от 5 млн рублей в других регионах. К инвестпродуктам, помимо накопительного и инвестиционного страхования жизни, относятся рентное страхование, доверительное управление, ПИФы и брокерское обслуживание. Общий портфель по этим программам в премиальной сети «Сбербанк Первый» достиг 150 млрд рублей.

«Ставки по депозитам снижаются, и клиенты диверсифицируют свои вложения,  — отмечает Инна Соловьева, директор управления продаж блока  благосостояния клиентов Сбербанка. — Они инвестируют в альтернативные продукты, которые сочетают в себе и возможность потенциально более высокого дохода (в том числе в валюте), и гарантии возврата. Порог входа в такие продукты начинается в Сбербанке от 100 тысяч рублей. Помимо этого, продукты включают в себя ряд дополнительных преимуществ, а именно: наличие страхового покрытия, юридической защиты вложений и налоговых льгот. Налог на доходную часть выплачивается только с разницы превышения ставки доходности над ставкой рефинансирования».

Наиболее популярна в Сбербанке сейчас Защищённая инвестиционная программа с фиксированным доходом, созданная на базе инвестиционного страхования жизни. От стандартного продукта её отличает то,  что в новой версии вместо доходности, привязанной к динамике стоимости актива, доходность фиксирована и выплачивается ежегодно. Программа предусматривает вложения в акции крупнейших мировых корпораций. Важное  её преимущество  — «эффект памяти»: если в течение, например, второго года акции не выросли, а на третий год произошёл рост, то клиент получает купоны и за второй, и за третий год. В числе других преимуществ — традиционные плюсы инвестиционного страхования жизни: защита инвестиций даже в случае падения стоимости базового актива (100 % гарантии возврата) и валютная доходность: в случае роста курса доллара она тоже растёт.

Защищённая инвестиционная программа с Нового года будет доступна и в офисах «Сбербанк Премьер»: интерес клиентов к продуктам инвестиционного страхования жизни растёт и в сегменте клиентов с размером сбережений от 1 млн рублей в Москве, и от 400 тысяч рублей в других регионах. Доля  купивших  инвестпродукты за последние два года среди них выросла почти в три раза.

Подробнее познакомиться с форматом обслуживания «Сбербанк Первый» можно на сайте www.sberbank1.ru, с форматом «Сбербанк Премьер»:http://www.sberbank.ru/ru/person/sb_premier.


/ СИА /




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