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Уголовное дело возбуждено по факту незаконной реализации омуля в Листвянке и в Иркутске

На рынках г. Иркутска и п. Листвянка осуществлялся сбыт икры омуля, незаконно добытого в период нереста на территории Республики Бурятия. Факт обнаружения незаконно выловленного омуля установлен Западно-Байкальской межрайонной прокуратурой Иркутской области .

В отношении 7 индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся реализацией омуля, возбуждены дела об административных правонарушениях. Все они привлечены к ответственности в виде штрафов.

Кроме того, прокуратура внесла представления в адрес руководителей Центрального рынка г. Иркутска и муниципального предприятия «Рынок п. Листвянка». Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Также в ходе проверки в одном из рыбоперерабатывающих цехов, расположенном вблизи Иркутска, обнаружено более 1 тонны нерестового омуля.

Материалы прокурорской проверки направлены в органы дознания полиции. По факту обнаружения незаконно выловленной рыбы возбуждено уголовное дело по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов).