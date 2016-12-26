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В Братске вручены ключи от новых квартир жителям поселка Чекановский

В Братске продолжается реализация программы по переселению жителей поселка Чекановский из санитарно-защитной зоны Братского алюминиевого завода. Сегодня еще 32 семьи получили ключи от благоустроенных квартир.

Переселение жителей поселка Чекановский из санитарно-защитной зоны БрАЗа ведется в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве предприятия и администрации Братска. Заказчиком возведения нового современного жилья для переселенцев является муниципальное предприятие Дирекция капитального строительства и ремонтов администрации города. Финансирует работы компания РУСАЛ.

С начала реализации программы в Центральном округе Братска возведены четыре современных девятиэтажных и два пятиэтажных дома. Жилье полностью готово к новоселью – выполнена чистовая отделка, установлены межкомнатные двери, приборы учета, электроплита и вся необходимая сантехника.

- РУСАЛ продолжает финансирование программы переселения, которую мы ведем совместно с администрацией города, - отметил управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. – Только в декабре было заселено более 60 квартир. На данный момент новое жилье в городе получили порядка 90% семей из поселка Чекановский. В 2017 году мы планируем завершить реализацию этой социальной программы.

С начала реализации партнерской программы по переселению жителей поселка Чекановский компания РУСАЛ инвестировала в проект более 1 млрд рублей.

Братский алюминиевый завод (БрАЗ) ОК РУСАЛ - крупнейший в мире производитель и экспортер первичного алюминия. Производственная мощность завода составляет порядка 1 млн тонн. Первый пусковой комплекс завода введен в эксплуатацию в 1966 году. За время работы БрАЗа на его мощностях получено около 40 млн. тонн алюминия. Завод сертифицирован на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.