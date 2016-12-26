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Как работает Сбербанк в новогодние праздники 2017 года

Сбербанк установил особый график работы офисов в период новогодних праздников.

Так, 31 декабря 2016 года стандартный режим работы обслуживающих подразделений банка на территории Иркутской области, Бурятии, Якутии, Забайкалья сокращен на 1 час. В нерабочие праздничные дни в период с 1 по 8 января 2017 года для проведения банковских операций будут работать дежурные офисы банка. Информация по ним, а также времени обслуживания размещена на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы» - «Режим работы офисов Байкальского банка в праздничные дни».

С 9 января 2017 года все офисы банка будут работать в обычном режиме.

Дежурные офисы Сбербанка