Как работает Сбербанк в новогодние праздники 2017 года

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Как работает Сбербанк в новогодние праздники 2017 года26 декабря 2016
Сбербанк установил особый график работы офисов в период новогодних праздников.
Так, 31 декабря 2016 года стандартный режим работы обслуживающих подразделений банка на территории Иркутской области, Бурятии, Якутии, Забайкалья сокращен на 1 час. В нерабочие праздничные дни в период с 1 по 8 января 2017 года для проведения банковских операций будут работать дежурные офисы банка. Информация по ним, а также времени обслуживания размещена на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы» - «Режим работы офисов Байкальского банка в праздничные дни».
С 9 января 2017 года все офисы банка будут работать в обычном режиме.
Дежурные офисы Сбербанка
|Субъект РФ
|Населенный пункт
|Адрес
|Телефон
|Время работы
|Наличие обеда
(да(время))/нет)
|4 января
|Иркутская область
|Ангарск
|микрорайон 18, д.19, помещение 226
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Ангарск
|7 микрорайон, 25
|(3955)504650
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Братск
|665708, г.Братск, ж.р.Центральный, проспект Ленина, 35, пом.1001
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Братск
|665727, г.Братск, жилой район Центральный, ул.Крупской, 35А, помещение 1002
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Братск
|ж.р.Центральный, пр-т Ленина, д.35, пом.1001
|(3953)495626
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Железногорск-Илимский
|665653, г.Железногорск-Илимский, квартал 6, 9
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Иркутск
|ул. Дзержинского, 1
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Иркутск
|ул. Розы Люксембург, д. 62
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Иркутск
|ул.Нижняя Набережная, 10
|(3952)282880
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Куйтун
|ул.Красный Октябрь, 28
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Нижнеудинск
|665103, г.Нижнеудинск, ул.Масловского, 11, 1
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Саянск
|мкр Центральный. д.14
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Тулун
|665259, г.Тулун, микрорайон Угольщиков, 5 п.1
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Усть-Илимск
|666679, г.Усть-Илимск, проспект Мира, 17
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Усть-Илимск
|666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Наймушина, 1А
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Усть-Кут
|666788, г.Усть-Кут, ул.Речников, 42
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Усть-Уда
|ул.50 лет Октября, 51
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Республика Бурятия
|Улан-Удэ
|670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ленина, дом 24
|(800)5555550
|09:00 19:00
|нет
|Республика Бурятия
|Улан-Удэ
|670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ленина, дом 15А
|(800)5555550
|09:00 19:00
|нет
|республика Бурятия
|Улан-Удэ
|ул. Ленина, 49
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|республика Бурятия
|Улан-Удэ
|ул. Ленина, 49
|(3012)285286
|10:00 - 15:00
|нет
|Республика Саха(Якутия)
|Якутск
|ул. Ярославского, 17
|(800)5555550
|10.00-18.00
|нет
|Республика Саха(Якутия)
|Якутск
|ул.Каландарашвили, 21
|(800)5555550
|10.00-18.00
|нет
|Республика Саха(Якутия)
|Якутск
|ул. Ленина, 28
|(4212)421135
|10:00 - 15:00
|нет
|Забайкальский край
|Чита
|ул.Красной Звезды, 58, стр.2, пом.1
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Забайкальский край
|Чита
|улица Ленина, 55, пом. 9
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Забайкальский край
|Чита
|улица Весенняя,1
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Забайкальский край
|Чита
|ул. Пушкина, 5
|(3022)336420
|10:00 - 15:00
|нет
|5 января
|Иркутская область
|Ангарск
|7 микрорайон, 25
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Ангарск
|квартал 88, д. 10
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Бохан
|ул.Лесная,8
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Еланцы
|ул. Кирова, д. 18
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Жигалово
|ул. Советская, д.46
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Залари
|ул.Ленина, 105
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Зима
|ул.Подаюрова, 16
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Иркутск
|ул.Розы Люксембург, 215в
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Иркутск
|ул.Мира, 100 А
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Иркутск
|ул. 2-я Железнодорожная, д.78
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Иркутск
|ул. Байкальская, д. 206
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Иркутск
|ул. Горького, 42
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Качуг
|ул.Победы, 4
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Балаганск
|ул Кольцевая, д 61
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Свирск
|ул.Лермонтова, 2
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Слюдянка
|ул.Парижской Коммуны, 7
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Усолье-Сибирское
|ул.Орджоникидзе, 31
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Усть-Ордынский
|пер. Коммунальный, д.9
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Черемхово
|ул.Некрасова, 17
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Шелехово
|квартал 8, 16
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Республика Бурятия
|Улан-Удэ
|670050, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Туполева, дом 2
|(800)5555550
|10:00 16:00
|нет
|Республика Бурятия
|Улан-Удэ
|670002, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Октябрьская, дом 26
|(800)5555550
|10:00 16:00
|нет
|Республика Бурятия
|Улан-Удэ
|670034, г.Улан-Удэ, ул.Пушкина, 15 В
|(800)5555550
|10:00 16:00
|нет
|Республика Бурятия
|Улан-Удэ
|670033, г.Улан-Удэ, ул.Шумяцкого, 2
|(800)5555550
|10:00 16:00
|нет
|Республика Бурятия
|Улан-Удэ
|670013, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская, 8а
|(800)5555550
|10:00 16:00
|нет
|Республика Бурятия
|Улан-Удэ
|670031, г.Улан-Удэ, ул.Геологическая,29
|(800)5555550
|10:00 16:00
|нет
|Республика Бурятия
|Улан-Удэ
|670031, г. Улан-Удэ, ул.Терешковой, 2 а
|(800)5555550
|10:00 16:00
|нет
|Республика Бурятия
|Улан-Удэ
|670023, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Кабанская, дом 13Б, /2, блок 1, помещение VI
|(800)5555550
|10:00 16:00
|нет
|Республика Бурятия
|Улан-Удэ
|670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ленина, дом 24
|(800)5555550
|10:00 16:00
|нет
|Республика Бурятия
|Улан-Удэ
|670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Балтахинова, дом 13
|(800)5555550
|10:00 16:00
|нет
|Республика Бурятия
|Улан-Удэ
|670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Смолина, дом 52
|(800)5555550
|10:00 16:00
|нет
|Республика Саха(Якутия)
|Якутск
|ул.Петра Алексеева д.19
|(800)5555550
|10.00-18.00
|нет
|Республика Саха(Якутия)
|Якутск
|ул. Октябрьская, 27
|(800)5555550
|10.00-18.00
|нет
|Республика Саха(Якутия)
|Мирный
|ул. Комсомольская, 13
|(800)5555550
|10.00-18.00
|нет
|Республика Саха(Якутия)
|Нерюнгри
|проспект Ленина, дом 27
|(800)5555550
|10.00-18.00
|нет
|Республика Саха(Якутия)
|Ленск
|ул.Ленина, 76
|(800)5555550
|10.00-18.00
|нет
|Забайкальский край
|Чита
|ул.Красной Звезды, 58, стр.2, пом.1
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Забайкальский край
|Чита
|1 мкр, 36а
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Забайкальский край
|Чита
|672038, г.Чита, ул.Журавлева 20, пом. 103
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Забайкальский край
|Чита
|улица Ленина, 55, пом. 9
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Забайкальский край
|Чита
|улица Весенняя,1
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Забайкальский край
|Могоча,
|ул. Клубная, 3
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Забайкальский край
|Агинское
|улица Им. Бадмы Цыренова, 13
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Забайкальский край
|Шилка
|улица Ленина, 31
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Забайкальский край
|Нерчинск
|ул.Советская, 26
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Забайкальский край
|Борзя
|улица Пушкина, 17
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Забайкальский край
|Краснокаменск
|проспект Строителей
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Забайкальский край
|Петровск-Забайкальский
|улица Спортивная, 25
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|6 января
|Иркутская область
|Ангарск
|76 квартал, 1, помещение 66
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Ангарск
|мкр-н 12а, д.2, помещение 491а
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Ангарск
|7 микрорайон, 25
|(3955)504650
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Братск
|665708, г.Братск, ж.р.Центральный, проспект Ленина, 35, пом.1001
|(800)5555550
|10.00-17.00
|нет
|Иркутская область
|Братск
|665727, г.Братск, жилой район Центральный, ул.Крупской, 35А, помещение 1002
|(800)5555550
|10.00-17.00
|нет
|Иркутская область
|Братск
|665709, г.Братск, жилой район Энергетик, ул.Холоднова, 4
|(800)5555550
|10.00-17.00
|нет
|Иркутская область
|Братск
|665708, г.Братск, ж.р.Центральный, ул.Мира, д.17, пом.1004
|(800)5555550
|10.00-17.00
|нет
|Иркутская область
|Братск
|ж.р.Центральный, пр-т Ленина, д.35, пом.1001
|(3953)495626
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Железногорск-Илимский
|665653, г.Железногорск-Илимский, ул.Янгеля, 16
|(800)5555550
|10.00-17.00
|нет
|Иркутская область
|Иркутск
|ул.Мира, 100 А
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Иркутск
|ул.Дзержинского, 27А
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Иркутск
|ул.Трилиссера, 57а
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Иркутск
|ул. Лермонтова, д.78
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Иркутск
|ул.Киевская, д.16
|(3952)540142
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Киренск
|666703, г.Киренск, мкр-н Центральный, ул.Коммунистическая, 2Б
|(800)5555550
|10.00-17.00
|нет
|Иркутская область
|Магистральный
|666504, пгт.Магистральный, ул.Российская, 1в
|(800)5555550
|10.00-17.00
|нет
|Иркутская область
|Нижнеудинск
|665106, г.Нижнеудинск, ул.Октябрьская, 68
|(800)5555550
|10.00-17.00
|нет
|Иркутская область
|Тайшет
|665008, г.Тайшет, ул.Гагарина, 94
|(800)5555550
|10.00-17.00
|нет
|Иркутская область
|Тайшет
|665008, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Гагарина, д.108-2Н
|(800)5555550
|10.00-17.00
|нет
|Иркутская область
|Тулун
|665268, г.Тулун, ул.Ленина, 5
|(800)5555550
|10.00-17.00
|нет
|Иркутская область
|Усолье-Сибирское
|просп.Красных партизан, д.57А
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Иркутская область
|Усть-Илимск
|666679, г.Усть-Илимск, проспект Мира, 5
|(800)5555550
|10.00-17.00
|нет
|Иркутская область
|Усть-Илимск
|666673, г.Усть-Илимск, ул.Ленина, 12
|(800)5555550
|10.00-17.00
|нет
|Иркутская область
|Усть-Кут
|666784, г.Усть-Кут, ул.Кирова, 21а
|(800)5555550
|10.00-17.00
|нет
|Иркутская область
|Чунский
|666686, г.Усть-Илимск, проспект Мира, 70
|(800)5555550
|10.00-17.00
|нет
|Иркутская область
|Чунский
|665514, р.п.Чунский, ул.Ленина, д.56б
|(800)5555550
|10.00-17.00
|нет
|Иркутская область
|Шелехово
|1 микрорайон, 7а
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|Республика Бурятия
|Улан-Удэ
|670009, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Родины, дом 1, 2 этаж
|(800)5555550
|10:00 16:00
|нет
|Республика Бурятия
|Улан-Удэ
|670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Гагарина, дом 25
|(800)5555550
|10:00 16:00
|нет
|Республика Бурятия
|Улан-Удэ
|670024, г.Улан-Удэ, ул.Гагарина, 60, блок 3
|(800)5555550
|10:00 16:00
|нет
|Республика Бурятия
|Улан-Удэ
|670031, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Терешковой, дом 20А
|(800)5555550
|10:00 16:00
|нет
|Республика Бурятия
|Улан-Удэ
|670042, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Боевая,6г
|(800)5555550
|10:00 16:00
|нет
|Республика Бурятия
|Улан-Удэ
|640013, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская, 70А
|(800)5555550
|10:00 16:00
|нет
|Республика Бурятия
|Улан-Удэ
|670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Балтахинова, дом 13
|(800)5555550
|10:00 16:00
|нет
|Республика Бурятия
|Улан-Удэ
|670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ленина, дом 24
|(800)5555550
|10:00 16:00
|нет
|Республика Бурятия
|Улан-Удэ
|670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Коммунистическая, дом 43
|(800)5555550
|10:00 16:00
|нет
|Республика Бурятия
|Бичура
|671360, с.Бичура, ул.Советская, 62
|(800)5555550
|10:00 16:00
|нет
|Республика Бурятия
|Кабанск
|671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, дом 11
|(800)5555550
|10:00 16:00
|нет
|Республика Бурятия
|Гусиноозерск
|671160, Республика Бурятия, г.Гусиноозерск, ул.Ключевская, дом 26
|(800)5555550
|10:00 16:00
|нет
|Республика Бурятия
|Закаменск
|671950, г.Закаменск, ул.Ленина, 25
|(800)5555550
|10:00 16:00
|нет
|Республика Бурятия
|Кяхта,
|671840, Республика Бурятия, г.Кяхта, ул.Ленина, дом 52
|(800)5555550
|10:00 16:00
|нет
|Республика Бурятия
|Северобайкальск
|671700, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, г.Северобайкальск, ул.Полиграфистов, дом 18
|(800)5555550
|10:00 16:00
|нет
|республика Бурятия
|Улан-Удэ
|ул. Ленина, 49
|(800)5555550
|10:00 - 15:00
|нет
|республика Бурятия
|Улан-Удэ
|ул. Ленина, 49
|(3952)282350
|10:00 - 15:00
|нет
|Республика Саха(Якутия)
|Якутск
|ул. Лермонтова, 49
|(800)5555550
|10.00-18.00
|нет
|Республика Саха(Якутия)
|Якутск
|ул. Ленина, 28
|(3952)282351
|10:00 - 15:00
|нет
|Забайкальский край
|Чита
|672038, г.Чита, ул.Журавлева 20, пом. 103
|(800)5555550
|10.00-18.00
|нет
|Забайкальский край
|Чита
|улица Ленина, 55, пом. 9
|(800)5555550
|10.00-18.00
|нет
|Забайкальский край
|Чита
|ул. Пушкина, 5
|(3952)282349
|10:00 - 15:00
|нет
|8 января
|Иркутская область
|Иркутск
|ул.Киевская, д.16
|(3952)540142
|10:00 - 15:00
|нет
|Республика Бурятия
|Улан-Удэ
|670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Балтахинова, дом 13
|(800)5555550
|09:00 17:00
|нет
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