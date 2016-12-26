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Более 5 тысяч компаний Якутии пользуются корпоративными картами Сбербанка

Менее года назад Сбербанк обновил продукт корпоративная карта. Главным новшеством стало отсутствие необходимости открытия отдельного счета для использования карт – счет карты «привязывается» непосредственно к расчетному счету. С момента запуска обновленной версии корпоративной карты её оформили уже более 5 тысяч клиентов Якутского отделения Сбербанка.

- Корпоративная карта зарекомендовала себя как удобный инструмент для оплаты хозяйственных и командировочных расходов, - комментирует начальник отдела транзакционного бизнеса Якутского отделения Сбербанка Алена Стручкова. – Внедренное обновление позволяет производить операции с наличными денежными средствами по расчетному счету в любом месте и в любое время. Управление картами новой технологии производится через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн». При этом все операции с картами, в том числе выпуск, установка лимита на наличные и безналичные операции, изменение информации держателя, блокировка карт, подключение мобильного банка и другие, можно производить дистанционно в режиме «онлайн».

Напомним, что Сбербанк выпускает корпоративные карты двух платежных систем – Visa и MasterCard. Это расширяет границы использования корпоративных карт, воспользоваться картой можно не только на территории России, но и за границей. При выпуске карт новой технологии до 31 декабря 2016 первый год обслуживания карт – бесплатный.