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«Ночь накануне Рождества» пройдет в Галерее В. Бронштейна 6 января

6 января 2017 года с 21:00 до 24:00 часов в пространстве «Галереи В. Бронштейна» в рамках персональной выставки художника Зорикто Доржиева пройдет «Ночь накануне Рождества».

Фото: Илья Сакулин

«Теория хаоса» - новый концептуальный проект бурятского мастера, действующий в стенах галереи с конца октября 2016 года. В экспозиции - около 40 живописных работ из собрания галереи «Ханхалаев» (г. Москва). Полотна, созданные мастером в период с 2012 по 2016 гг., выполнены не только в традициях реалистической живописи, стилизации, но и в полюбившейся художнику смешанной технике, где материалами для создания произведений стали ткани и металл, которые на холсте «играют свои роли» драпировок одежды и украшений.

Яна Черных, координатор проектов «Галереи В. Бронштейна»: «Уже второй год в галерее проходит подобное «рождественское мероприятие. На это раз мы специально разработали и записали интерактивную экскурсию - она будет звучать непрерывно весь вечер во всех залах галереи. Получается, что совсем не нужно приходить к самому началу мероприятия, а можно будет прийти в любой момент, ничего не пропустив».

Помимо традиционной интерактивной экскурсии по выставке «Теория хаоса», на протяжении вечера будут открыты все действующие экспозиции.

В холле галереи гостей будут ждать сладкая лавка, фотозона, а еще площадка для творчества, где дети и взрослые смогут создать панно в особой смешанной технике, которую использует в своих работах Зорикто. Для самых маленьких посетителей - тематические ребусы и веселые загадки. Завершится вечер просмотром художественного фильма «Дом солнца» (2009 г.), в съемках которого принимал участие бурятский художник.

Стоимость билетов: для взрослых - 300 рублей, для детей (3-18 лет) - 200 рублей.

Забронировать билеты можно по телефонам: (3952) 75-60-30, 66-55-06.