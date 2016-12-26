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В Иркутске задержаны крупные организаторы нелегальных азартных игр

В Иркутске правоохранители задержали преступную группировку, занимавшуюся нелегальной организацией и проведением азартных игр в городе.

Установлена причастность задержанных к осуществлению деятельности в четырех крупных игорных заведениях, располагавшихся на территории г. Иркутска по ул. Литвинова, 17; ул. Литвинова, 20 (Тимирязева, 27) строения №1 и №4; ул. Красногвардейская, 20/3.

Правоохранители провели более 30 обысков в автомобилях, жилищах лиц, входящих в состав организованной группы.

В ходе обысков изъяты крупные суммы денег, в т.ч. в иностранной валюте (более 1 млн. рублей, более 17000 Гонгконских долларов, более 100 юаней, более 7000 долларов США, более 350 евро), а также документы, свидетельствующие о прямой причастности членов организованной группы к преступлениям.

К уголовной ответственности привлечено более 10 лиц. В отношении 6 лидеров организованной группы Кировским районным судом г. Иркутска избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Иркутской области.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление причастности участников организованной группы к иным эпизодам преступной деятельности.