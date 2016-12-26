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Иркутяне «подарили» мошенникам свои сбережения на Новый год

На минувшей неделе в дежурную часть полиции обратилась 39-летняя иркутянка, которая сообщила о том, что стала жертвой интернет-аферистов на сайте «Авито.ру». В сети она увидела объявление, что в аренду сдается коттедж в Листвянке на новогоднюю ночь.

По указанному номеру ей ответил мужчина, который сказал, что пока коттедж никто не заказывал. Для бронирования незнакомец попросил в качестве предоплаты перевести 3 тысячи рублей.

Заявительница перевела сумму, но после этого собеседник перестал выходить на связь. В дальнейшем выяснилось – никакого коттеджа по указанному в объявлении адресу не существует.

В минувшую субботу 75-летняя усольчанка стала жертвой афериста, который, позвонив ей, преставился работником Пенсионного фонда. Мошенник напомнил женщине, что к новому году ей, как и всем российским пенсионерам, полагается единовременная государственная выплата в сумме 5 000 рублей. Для того чтобы проверить, поступила ли обещанная выплата на банковский счёт пенсионерки, «представитель Пенсионного фонда» посоветовал ей найти ближайший банкомат, вставить в него пластиковую карту и назвать ему четыре последних цифры её номера.

После того, как женщина выполнила все эти условия, звонки на её сотовый телефон прекратились. А наутро, придя в банк, владелица карты узнала, что накануне с ее счета были похищены 59 тысяч рублей.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области сообщает, что злоумышленник звонил из Тульской области.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, следствием возбуждено уголовное дело