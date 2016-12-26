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Администрация города в Приангарье задолжала бизнесмену 5 млн рублей

К Уполномоченному по правам предпринимателей Аоексею Москаленко обратился руководитель компании, который несколько лет не может добиться от администрации Свирска погашения долга размером почти 5 млн рублей.

Бизнесмен рассказал, что по решению Арбитражного суда Иркутской области от 2013 года мэрия должна ему более 900 тыс. рублей. По данному факту в 2014 году Черемховским районным отделом судебных приставов году было возбуждено исполнительное производство. Однако результата это не принесло

Судебные приставы обнаружили, что у администрации города отсутствуют расчетные счета в кредитных организациях, а также право собственности и аренды на земельные участки. Единственное имущество, которое принадлежит мэрии, - это автомобиль ГАЗ 3110 2003 года выпуска. Известно, что с марта 2016 года машина находилась в розыске, а 5 октября приставы ее арестовали и передали на ответственное хранение в мэрию Свирска.

В пользу предпринимателя есть еще одно решение Арбитражного суда, принятое в 2008 году. По нему администрация Свирска должна выплатить долг 3,9 млн рублей. Однако за восемь лет местная власть так и не выполнила свои обязательства, а комитет по финансам города Свирска заявил о том, что не может погасить долг из-за утери исполнительного документа, сообщает пресс-служба Аппарата бизнес-омбудсмена.

После обращения в прокуратуру Иркутской области, было установлено, что комитет по финансам администрации Свирска не принимал мер для исполнения судебного решения. Прокуратура Черемхово внесла мэру города представление об устранении нарушений бюджетного законодательства. Ведомство потребовало включить в расходную часть городского бюджета на 2017 год средства для погашения задолженности. Думе Свирска также было рекомендовано рассмотреть вопрос о принятии бюджета на 2017 год с учетом средств на погашение долга перед предпринимателем.

В свою очередь судебный пристав вынес постановление о наложении ареста на право требования по договорам аренды земельных участков и объектов недвижимости заключенным мэрией Свирска с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Это значит, что если у администрации есть контрагенты, то они будут перечислять деньги не в пользу местной власти, а в пользу предпринимателя.

Прокуратура рекомендовала старшему судебному приставу Черемховского РОСП привлечь к административной ответственности сотрудников администрации Свирска за неисполнение судебных решений.