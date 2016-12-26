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В энергосистеме Иркутской области прошли учения по ликвидации условной аварии

В Иркутской области прошли совместные противоаварийные учения Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области» (Иркутское РДУ), субъектов электроэнергетики, МЧС, органов государственной власти и местного самоуправления по ликвидации нарушений электроснабжения потребителей в условиях низких температур наружного воздуха.

Учения проводились по решению Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Иркутской области. В мероприятии приняли участие диспетчерский персонал Иркутского РДУ, оперативный персонал ПАО «Иркутскэнерго», ОАО «Иркутская электросетевая компания», АО «Витимэнерго», дежурный персонал ГУ МЧС России по Иркутской области, представители ОГУЭП «Облкоммунэнерго», ООО «Иркутскэнергосбыт», Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, органов исполнительной власти Иркутской области, администрации и муниципальных предприятий г. Ангарска. Руководил учениями заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин.

Учения проводились с целью отработки взаимодействия при ликвидации аварий в энергосистеме Иркутской области в условиях низких температур наружного воздуха. В ходе мероприятия совершенствовались практические навыки диспетчерского, оперативного и дежурного персонала, оценивалась готовность участников к действиям по предупреждению развития и ликвидации нарушений нормального режима в энергосистеме, проверялось выполнение регламентов обмена информацией.

По сценарию, разработанному специалистами Иркутского РДУ, аварийное отключение генерирующего оборудования на Иркутской ГЭС и уменьшение расхода воды через гидроузел стало причиной снижения ее уровня в водозаборных ковшах Иркутской ТЭЦ-9 и Иркутской ТЭЦ-10 и привело к отключению генерирующего оборудования теплоэлектроцентралей. Одновременно из-за неблагоприятных погодных условий произошло аварийное отключение двух линий электропередачи (ВЛ) 110 кВ. В результате аварии нарушилось энергоснабжение потребителей, без энергоснабжения условно остались 158 тысяч жителей г. Ангарска. В зону условных отключений попали социально значимые объекты, предприятия промышленности, транспорта и связи, объекты жилищно-коммунальной сферы. В это же время из-за увеличения потребления в Бодайбинском энергорайоне и аварийного отключения электросетевого оборудования на ПС 220 кВ Мамакан произошло превышение максимально допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении «Таксимо – Мамакан».

В соответствии с установленным регламентом диспетчеры Иркутского РДУ передали информацию о случившемся в вышестоящий диспетчерский центр – Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири), ГУ МЧС России по Иркутской облсти, Ростехнадзор. Оперативный персонал электросетевых компаний получил команду Иркутского РДУ на осмотр и вывод в ремонт поврежденного оборудования, а также ввод в работу в срок разрешенной аварийной готовности оборудования, находившегося в ремонте. Оперативному персоналу Иркутской ГЭС дано указание диспетчерского центра на необходимость открытия холостых водосбросов для обеспечения среднесуточного расхода через гидроузел. Органы местного самоуправления совместно с МЧС обеспечили электроснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения г. Ангарска от резервных источников питания.

Для ликвидации превышения максимально допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении «Таксимо – Мамакан» и предотвращения развития нарушения нормального режима, по команде диспетчерского центра Системного оператора были условно введены графики временного отключения потребления в Бодайбинском энергорайоне Иркутской области на величину 19,5 МВт. После открытия холостых водосбросов на Иркутской ГЭС и повышения уровня воды в водозаборных ковшах Иркутской ТЭЦ-9 и Иркутской ТЭЦ-10 диспетчерский персонал Иркутского РДУ обеспечил включение в работу и синхронизацию с ЕЭС России генерирующего оборудования ТЭЦ. После завершения ремонтных работ на поврежденном во время аварии электросетевом оборудовании и ввода его в работу, нормальная схема работы энергосистемы Иркутской области была восстановлена, электроснабжение потребителей возобновлено в полном объеме.

Во время проведения аварийно-восстановительных работ, а также при восстановлении электроснабжения потребителей, диспетчерский персонал Иркутского РДУ контролировал изменение параметров электроэнергетического режима энергосистемы, обеспечивал поддержание их в допустимых пределах и осуществлял обмен информацией с МЧС России.

Результаты учений подтвердили готовность диспетчерского персонала Иркутского РДУ к эффективному взаимодействию с оперативным и дежурным персоналом субъектов электроэнергетики при ликвидации нарушений нормального режима, а также обеспечению надежной работы энергосистемы Иркутской области в осенне-зимний период 2016/2017 г.