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Инвестфонд Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ» профинансировал компании Литмаш и Чупнет

В преддверии новогодних праздников Инвестиционный фонд Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ» заключил еще две сделки по финансированию бизнес-проектов на общую сумму 13,3 млн. рублей. Таким образом, за 3,5 года успешной работы фонда в рамках поддержки проектов малого и среднего бизнеса было профинансировано уже 27 проектов на общую сумму 128,8 млн. рублей.

Одним из проектов стала производственная компания ООО «Литмаш» в г. Абакан. Сумма инвестиций составила 9 500 000 рублей. История компании «Литмаш» началась в 2015 году, когда Алексей Парсаев и Александр Роганов организовали собственное производство по отливке продукции из углеродной и хладостойкой стали в арендованном цехе и на арендованном оборудовании. На сегодняшний день у проекта сформирован рынок сбыта готовой продукции и заключены договоры поставки с крупными предприятиями Новосибирска, Красноярска и Хабаровска. Дополнительные инвестиции фонда позволят предпринимателям увеличить объемы производства и провести модернизацию оборудования.



Для компании ООО «Чупинет», которая занимается производством текстильной продукции, фонд выделил 3 800 000 рублей на расширение ассортимента. Виктория и Вячеслав Агаповы занимались оптовыми поставками детской одежды из Таиланда, начиная с 2012 года, а уже в 2015, за счет собственных средств, семья предпринимателей организовала производство детской одежды в г. Оренбург.



«Финансирование подобных проектов для нас крайне важно, так как эти компании уже достаточно успешно сотрудничают с крупнейшими представителями данного сегмента рынка. У проектов серьезные перспективы развития, и мы рады, что смогли в достаточной мере оказать финансовую поддержку и тем самым поспособствовать расширению производственных мощностей предприятий», - комментирует руководитель Инвестиционного фонда Промсвязьбанка Алена Сокова.



О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.10.2016 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – Пичугову В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 280 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru