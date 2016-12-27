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Интернет-магазинам следует напоминать клиентам о незавершенных покупках - эксперты

Посетители интернет-магазинов нередко бросают корзину с выбранным товаром, не закончив до конца оформление покупки. На это у них могут быть разные причины: зазвонил телефон, позвал ребенок. Интернет-магазины стремятся и могут вернуть таких посетителей.

Согласно отчету Experian о сравнительной эффективности кампаний электронной рассылки направления кросс-канального маркетинга за III кв. 2016 г. (Q3 2016 Email Benchmark Report, Cross-Channel Marketing), те клиенты, которые получали по электронной почте несколько напоминаний об оставленной корзине с товарами, совершали покупку в 2,4 раза чаще, чем получавшие только одно уведомление. Кроме того, у тех, кто получал несколько напоминаний, количество множественных транзакций на 44% выше, чем у остальных.

"Многие бренды не решаются отправлять клиенту несколько электронных сообщений с напоминаниями, опасаясь вызвать раздражение. И все же клиента нужно вернуть к завершению покупки, - говорит Наталия Фролова, директор по маркетингу Experian в России и странах СНГ. – Для того чтобы найти “золотую середину” между навязчивой и раздражающей рассылкой и информативной и эффективной, маркетологам необходимо учитывать поведение клиента в прошлом. Осторожно тестируя различные стратегии периодичности, маркетологи могут подобрать оптимальную частоту рассылки".

В отчете Experian рассмотрены кампании e-mail рассылки, в которых использовались различные бизнес-правила. Например, бизнес-правила отправления электронных писем клиентам, неоднократно “бросавшим” виртуальные корзины с покупками в интернет-магазинах за короткое время. В этих кампаниях применялись разные “правила молчания”: в течение 24 часов, 2 недель или 30 дней. Как показывают результаты исследования, наиболее эффективным оказался самый короткий период молчания – 24 часа, при этом маркетологам разрешалось отправлять несколько напоминаний о "брошенной корзине" на один и тот же электронный адрес. Действительно, 10% опрошенных получили несколько таких электронных писем – напоминаний и в результате стоимость их покупок составила 18% от общего количества транзакций в таких кампаниях.

Тенденции в области e-mail рассылок

По данным отчета, общее количество просмотров (total click rates) в годовом исчислении за последние 4-ре квартала снизилось, в то время как доля просмотров на мобильных телефонах за этот же период выросла.

"В ситуации, когда все больше людей пользуются мобильными устройствами, брендам уже в ближайшем будущем следует ожидать снижения общего количества просмотров на стационарных устройствах, – продолжает Наталия Фролова. – Исходя из этого, маркетологи должны использовать все возможные преимущества, которые представляет использование мобильной платформы. Для этого, в частности, необходимо оптимизировать веб-ресурсы магазинов, чтобы ими было удобно пользоваться с мобильных устройств. Например, важно, чтобы кнопки “купить сейчас” были хорошо заметны и удобны для использования при заказах с планшетов и смартфонов".

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