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Рынок лизинга растет - значит, экономика восстанавливается

27 декабря 2016

Рынок лизинга – своеобразный индикатор развития экономики страны. Если эта сфера набирает темпы, значит экономика уж точно «оживляется». 2016 год все эксперты признали годом роста для рынка лизинга! При этом прогнозы, звучавшие в начале года, не просто сбылись, а даже превысили все ожидания экспертов. Как обстоят дела  на иркутском рынке лизинга?  SIA.RU решило узнать это у Елены Ланцовой - директора компании «РАФТ ЛИЗИНГ», одной из крупнейших региональных лизинговых компаний Иркутской области.

Аналитики в голос говорят, что для лизинговой отрасли 2016-й стал весьма удачным годом. Рост показали практически все игроки рынка. Как обстоят дела на иркутском рынке лизинга? Какие тренды наблюдались в этом году?

- Действительно, 2016 год стал успешным для лизинга. Иркутская область не исключение. РА «Эксперт» по итогам 9 месяцев рапортует о росте сделок с малым и средним бизнесом на 29%. У нас в компании цифры еще более впечатляющие. Буквально сегодня мы подвели предварительные итоги года и смело можем сказать, что  количество сделок в этом году в «РАФТ ЛИЗИНГЕ» выросло ровно в 2 раза в сравнении с 2015 годом. По-прежнему наиболее актуальные сроки лизинга – это 24 и 36 месяцев. Аванс в среднем варьируется от 20 до 30%. Если в начале года компании предпочитали брать в лизинг более доступную по цене российскую и белорусскую технику, то в последние месяцы, в связи с укреплением рубля, да и в целом со стабилизацией валютных курсов, спрос на иностранную спецтехнику и оборудование актуализировался. Что касается отраслей, то строительная отрасль, увы, все еще находится в стагнации. Очень ждем оживления в 2017 году. Лесозаготовительная и деревообрабатывающая отрасли в этом году были на подъеме и демонстрировали стабильный рост.

В этом году компания «РАФТ ЛИЗИНГ» буквально ворвалась в ежегодный рэнкинг лизинговых компаний России. По итогам 6 месяцев вы были 27-ми по России по работе с малым бизнесом, а уже по итогам 9 месяцев улучшили свои позиции и поднялись на 25 место! С чем связываете свой успех?

- В этом году мы утвердили стратегию развития компании на 5 лет, согласной которой ставим перед собой задачи по увеличению доли компании в регионах, по расширению географии охвата – в планах выйти на весь Сибирский Федеральный округ и Дальний восток. «РАФТ ЛИЗИНГ» специализируется на работе с малым и средним бизнесом. Это ниша, в которой мы чувствуем себя уверенно. За 10 лет работы на рынке лизинга мы обрели богатый опыт сотрудничества с разными отраслями и пополнили портфель различными предметами лизинга. В отличие от федеральных игроков, мы охотно работаем с оборудованием. Нам приятно, что выбранная нами стратегия уже дает результаты. Мы улучшаем свои позиции в рэнкингах. Среди лизинговых компаний Сибирского федерального округа РА «Эксперт» поставило нас на 13 позицию. Рассчитываем в следующем году попасть в десятку.

Кредитование физлиц постепенно оживает. Банки все активнее начинают развивать это направление после долгого затишья. С кредитованием юрлиц, к сожалению, не так все однозначно. А как обстоит ситуация с финансированием лизинговых компаний?

- Банки, по-прежнему, очень осторожно подходят к кредитованию лизинговых компаний. С особой тщательностью анализируют все показатели. Тем не менее, нам в этом году удалось возобновить сотрудничество с «Солид-Банком», увеличить объемы кредитования в Сбербанке и Дальневосточном банке. В рамках утверждённой стратегии развития мы вышли с переговорами на банки из других регионов. Сейчас в процессе обсуждения открытие кредитных линий еще в пяти банках.

В этом году на лизинговую отрасль страны обратил внимание Центробанк. Вы уже почувствовали на себе особый контроль регулятора?

- Пока все в процессе обсуждения. Рассматриваются разные варианты регулирования отрасли. Однозначной реакции на все это еще нет. С одной стороны, лизинговая отрасль давно нуждается в единых стандартах, упорядочении отчетности. Внедрение этого, на мой взгляд, действительно бы упростило работу с кредитными учреждениями. С другой стороны, многое зависит от того, насколько жестким будет контроль. Ведь это может не помочь рынку лизинга, а наоборот все усложнить. И, как следствие, сказаться на удорожании сделки: ведь не исключено, что лизинговым компаниям придется увеличивать штат для того, чтобы вовремя сформировать нужную для ЦБ отчетность, подготовить документы для проверки.

Если смотреть на ситуацию в целом, то мы положительно относимся к тому, что Центробанк намерен очистить лизинговую отрасль от неэффективных компаний. Это, безусловно, позволит снизить банковские риски по кредитованию лизинговой отрасли и даст толчок для развития.

Каким для Вас запомнился этот год?

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- Для компании «РАФТ ЛИЗИНГ» 2016 год мы можем назвать успешным! У нас колоссальный рост по всем показателям! Мы запустили новый проект «Инвестиции», который позволяет нам привлекать денежные средства обычных граждан на софинансирование лизинговых сделок. Мы расширили географию присутствия компании в других регионах: теперь, помимо Иркутской области и Республики Бурятия, клиенты «РАФТ ЛИЗИНГА» есть и в Красноярском крае, и в Республике Алтай. Мы активно работали в этом году с зарубежными поставщиками: впервые сотрудничали с партнерами из Казахстана и Китая. Год был интересным и насыщенным! Хочется поздравить всех читателей портала SIA.RU с наступающим 2017 годом. Пусть новый год принесет финансовую стабильность! А в каждом доме царит мир и добро!


/ СИА /


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