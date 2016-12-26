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C 22 декабря случаев отравления метанолом на территории Иркутска не зафиксировано

C 22 декабря случаев отравления метанолом на территории Иркутска не зафиксировано. Об этом на заседании оперативного штаба по чрезвычайной ситуации с массовым отравлением граждан спиртосодержащими жидкостями сообщил директор МКУ «Безопасный город» Андрей Медведев. Тем не менее, силами сотрудников администрации, полиции, аварийно-спасательной службы, Роспотребнадзора и волонтеров проводятся рейды по проверке торговых точек и кафе на предмет незаконной продажи спиртосодержащих жидкостей и алкоголя.

Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, за минувшие выходные было проверено 94 торговые точки, в девяти из которых выявлены факты незаконной продажи алкогольной продукции. Всего за минувшую неделю органами полиции изъято более 63 тонн спиртосодержащих жидкостей и алкоголя.

На 8 утра 26 декабря, по данным медиков, с диагнозом острое отравление спиртосодержащей жидкостью с 18 декабря в больницы города поступило 123 пациента, 76 из них скончались. Как сообщил представитель судмедэкспертизы Дмитрий Перфильев, в 70 случаях подтверждено отравление метанолом, по шести еще проводится экспертиза.