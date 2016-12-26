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Рубль будет сложно сбить с толку

Российский рубль в понедельник предоставлен сам себе, так как налоговый период в России практически завершен, нефтяные площадки не торгуются по причине католического Рождества. За доллар США к настоящему времени дают 60,80 руб. (-0,3%). Евро стоит 63,53 руб. (-0,4%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 27 декабря, составляют 60,90 руб. за американскую валюту и 63,72 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 15 и 18 копеек соответственно.

Сырьевые рынки сегодня стоят в режиме паузы, торгов нет, к символической активности инвесторы вернутся только завтра. Однако сам по себе характер предновогодней недели не позволит участникам рынка развернуться в полную силу. По всей вероятности, баррель сорта Brent останется до начала января в границах $54-55, поскольку оснований для бурных покупок до сих пор не заметно.

На протяжении первого квартала 2017 году будет очень интересно проследить, как именно страны-нефтепроизводители начнут сокращать сырьевую добычу в соответствии с принятым соглашением. Прежде всего, именно ликвидация избытка нефтяного предложения способна поддержать цены на сырье. Однако одновременно американские сланцевые компании будут качать с превышением своих норм, ведь США остались вне соглашений, и им ничто не мешает это сделать. Поиск баланса между этими двумя моментами и будет формировать рыночную стоимость барреля. В начале года, по всей видимости, за «бочку» североморской нефти будут давать от $52 до $56.

Доллар США обосновался в коридоре 60,60-62,00 руб., и не намерен покидать его именно сейчас. До тех пор, пока нефть относительно дорогая, рубль будет сложно сбить с толку. Однако сильная национальная валюта будет влиять на исполнение госбюджета, который снова сверстан дефицитным. Следовательно, рынок и его «невидимая» рука будут искать более-менее комфортные уровни для американской валюты. Вернувшись в диапазон 63-66 руб., доллар уравновесит рыночные и фискальные риски.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари