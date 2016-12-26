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Сергей Меняйло: Надо жестко контролировать запасы угля и выполнять график подвоза топлива на теплоисточники

26 декабря 2016

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел в Иркутске совместно с Губернатором региона Сергеем Левченко заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Он жестко потребовал от руководителей всех уровней до наступления новогодних праздников проконтролировать доставку необходимого количества топлива на все котельные области.

– Чтобы в новогоднюю ночь нам не пришлось выискивать должностных лиц, которые этого не сделали, предлагаю обеспечить накопление соответствующих запасов топлива на всех котельных. Чтобы пройти длительные январские каникулы без срывов. В этой ситуации у нас сегодня контрольная точка – Вихоревка, остальные более-менее стабильны, – подчеркнул Сергей Меняйло.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Болотов доложил комиссии, что теплоснабжение населенных пунктов Иркутской области обеспечивают 1026 коммунальных теплоисточников. Своевременно сформирован аварийно-технический (АТЗ) запас региона на сумму 276 млн рублей. Впервые за последние годы в полном объеме осуществлено финансирование выпадающих доходов и топливных субсидий: сегодня все средства по задолженности предыдущих периодов и текущие платежи уже направлены в муниципальные образования. Из аварийно-технического запаса выдано оборудования и топлива на 155 млн рублей.

Заместитель Председателя Правительства отметил, что потребность в топливе на отопительный период 2016 – 2017 гг. составляет в Иркутской области 1,7 млн тонн угля (нормативный запас выполнен на 93 процента), жидкого топлива – 90 тыс. тонн (нормативный запас составляет 69 процентов). Муниципалитетам уже выделено 70 тыс. тонн угли из АТЗ.

– Руководители предупреждены о персональной ответственности за соблюдение стабильности и снижение рисков в отопительном сезоне именно в Вихоревке. Резерв там создан. Четыре котла работают. Электрокотел пущен. Надеюсь, что комплекс мероприятий, который был проведен в последнее время, даст свои результаты, – отметил Сергей Меняйло.

Полпред Президента РФ подчеркнул, что это касается и других муниципальных образований. Необходимо повышение готовности всех дежурных служб и аварийных бригад, наличие аварийно-технического запаса и топлива в нужном количестве.

Распоряжением министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области с 31 декабря до окончания январских праздников установлено круглосуточное дежурство ответственных работников министерства. Соответствующие графики дежурств должны быть подготовлены администрациями муниципальных образований и предприятиями коммунального комплекса с целью обеспечения безаварийной работы объектов ЖКХ.

По данным министерства жилищной политики, энергетики и транспорта на 06:00 час. 26 декабря температура теплоносителя котельной «Водогрейная» в Вихоревке составила Т-71/54°С, работали все котлы. 24 декабря был проведен пробный пуск электрокотла №4. Утром температура наружного воздуха в городе была –22°С, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ СИА /




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