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6 января в арт-галерее «Диас» пройдут «Белые сны в Дали»

6 января в арт-галерее «Диас» состоится рождественский вечер «Белые сны в Дали». Его организаторы выбрали необычный формат – сюрреалистическое арт-кабаре.

Оно объединит в себе перфоманс, музыку, импровизацию и выставку работ Сальвадора Дали в единое странное целое. Пространство галереи «Диас» на время мероприятия станет «другой» реальностью, реальностью, где сны имеют превалирующее значение.

Сны будут витать в воздухе – о них будут расспрашивать, на них будут гадать, с ними будут играть, в них будут погружать. С помощью снов будут рождаться новые смыслы, новые настроения, новые надежды.



Сбор гостей в 18.00. Фаза активного сна – с 19.00 до 21.00.

Стоимость билетов – 500 рублей.

Заказ билетов по тел. +7 964 741 57 82.

Адрес галереи «Диас»: ул. Седова, 40.