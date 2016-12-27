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Сергей Меняйло: Перед праздниками надо усилить контроль розничной торговли алкоголем

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в СФО Сергей Меняйло совместно с Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко провели заседание КЧС, на котором рассмотрели вопрос массового отравления "Боярышником" в Иркутске.

– По результатам заседания КЧС в Иркутской области будет подписан Указ о запрете розничной торговли спиртосодержащей жидкостью в период подготовки к новогодним праздникам и праздничным дням. Комиссия по чрезвычайным ситуациям имеет такие полномочия. Сейчас удалось локализовать ситуацию в пределах Иркутска, избежать ее распространения по территориям. Мы все понимаем, что впереди длинные выходные и праздничные дни, поэтому надо усиливать меры контроля и не сбавлять темпы. Контроль будет по линии правоохранительных структур, КЧС, Правительства региона, – отметил глава региона.

Полпред сообщил, что после чрезвычайной ситуации, случившейся в Иркутской области, главы субъектов СФО также получили поручение проводить совместную работу с правоохранительными и контрольно-надзорными структурами по предупреждению незаконного оборота спиртосодержащими жидкостей.

Как сообщил присутствоваший на заседании КЧС министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко, по данным на 26 декабря в больницах Иркутска находятся 18 пострадавших от отравления, из них девять человек в крайне тяжелом и тяжелом состоянии. По данным на 11:00 текущего дня, 20 человек выписано с улучшением здоровья, за прошедшее время врачам удалось стабилизировать состояние 17 человек и в результате своевременно оказанной медпомощи перевести их из реанимации в токсикологическое отделение. Пациентам, выразившим свое согласие, после выписки будет оказана психологическая и медикаментозная реабилитация. Отмечается положительная динамика – 18, 19 и 20 декабря в стационары поступили 17, 31 и 29 человек соответственно. 21 и 22 декабря – по шесть человек, 23 декабря – 1, 24 декабря – два человека, 25 декабря поступлений не было, по состоянию на 11:00 26 декабря поступлений также не было.

Всего пострадало 123 человека. Было госпитализировано 92, в медорганизациях скончалось 45 человек. В Иркутское бюро судмедэкспертизы было направлено 31 умерший, доставленных полицией и ритуальными службами города. В период с 18 по 26 декабря в городе Иркутске в результате отравления погибло 76 человек, у 70 из них гибель подтверждена от отравления метиловым спиртом. Работа по установлению причин смерти в остальных случаях продолжается, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.