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В Братске обнаружены нарушения ФЗ, регулирующего оплату коммунальных услуг

В ноябре текущего года в прокуратуру Братска стали поступать многочисленные заявления жителей города по факту начисления и взимания муниципальным предприятием «Дирекция городской инфраструктуры» с 1 октября 2016 года платы за прием бытовых стоков из септиков частных жилых домов (помещений), не присоединенных к централизованной системе водоотведения.

В ходе проверки прокуратура установила, что в октябре этого года предприятие уведомило братчан о необходимости оплатить коммунальные услуги по приему бытовых стоков из септика, сославшись на указанную обязанность собственников, установленную п. 5 ст. 7 ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Однако этот закон предусматривает обязанность абонентов заключать договор водоотведения с гарантирующей организацией либо с организацией, осуществляющей вывоз жидких бытовых отходов и имеющей договор водоотведения с гарантирующей организацией.

Следовательно, требования об оплате без подтверждения наличия договорных отношений с указанными организациями противоречат требованиям законодательства и влечет нарушение прав граждан в сфере водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

С учетом этого, в адрес директора муниципального предприятия прокуратурой города подготовлено представление об устранении нарушений закона.