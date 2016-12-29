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Чем запомнился 2016 год для экономики России

Уходящий 2016 год с точки зрения экономики запомнился россиянам непрекращающейся рецессией, падением доходов и инвестиций, истощение резервов, вопреки заверениям чиновников, что рост вот-вот возобновится. На другой чаше весов — рекордно низкая инфляция и ожидания экономического роста в новом году.

Рекордная инфляция

Согласно исследованиям Левада-центра, инфляция остается главной проблемой и для российских граждан, а в сентябрьском рейтинге Давосского форума говорилось, что ооссийским предпринимателям мешает вести бизнес именно непрерывный рост цен. Однако в 2016 году инфляция впервые за три года перестала быть двузначной. По официальному прогнозу, к концу года рост цен должен замедлиться до 5,8%, а Минфин, по словам министра финансов Антона Силуанова, ожидает еще более низких показателей — 5,5%,

В 2014 году, после обмена санкциями и контрсанкциями, а также падения цен на нефть, уровень инфляции взлетел до 11,4%, а к концу прошлого года достиг 12,9%.

В этом году Банк России и Минфин объединились в постановке амбициозной задачи — в 2017 году достичь инфляции в 4% и удержать ее на том же уровне в следующие два года.

Непрерывное падение доходов

Российские депутаты в 2016 году не единожды прогнозировали рост экономики, но пока его нет — это хорошо видно по доходам населения. Третий год подряд они снижаются в реальном выражении. Наиболее глубокое падение в 2016 году отмечено в августе — по данным Росстата, в этом месяце реальные доходы снизились на 8,5%.

Власти планируют выйти на рост реальных доходов населения в 2017 году. Доходы россиян поднимутся на 0,2% в 2017 году, а в следующие два года рост увеличится до 0,5 и 0,8%, свидетельствует официальный бюджетный прогноз. Более оптимистичен вариант Минэкономразвития «Базовый+», который предусматривает рост доходов на 1,2, 1,8 и 2,2%.

Сберегать — не потреблять

Оборот розничной торговли в 2016 году не увеличился ни в одном месяце, лишь за всю осень впервые с февраля темп его падения замедлились до менее 5%. Даже группы населения с низкими доходами, которые, по обыкновению, более склонны тратить деньги, нежели копить, уменьшают потребительский аппетит, писала в своем обзоре главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Оборот розничной торговли должен начать расти в 2017 году — правда, всего на 0,6%, следует из бюджетного прогноза. В следующие два года темпы роста должны увеличиться на 1,1 и 1,8%.

В ожидании инвестиций

Падение экономики сопровождается снижением объема инвестиций. В первом квартале инвестиции в основной капитал снизились на 4,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в дальнейшем падение замедлилось — за период с января по сентябрь оно составило 2,3%. Предприниматели и граждане копят деньги, никуда не вкладывая их, жаловался экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев.

Арест министра экономики

Одним из самых громких событий в 2016 году стал арест министра, отвечающего за развитие экономики 15 ноября. Чиновника обвинили в получении взятки в размере $2 млн за выдачу положительной оценки, которая позволила «Роснефти» купить пакет акций «Башнефти». Впоследствии Улюкаева поместили под домашний арест, президент Владимир Путин уволил его из-за утраты доверия, а новым министром вместо 60-летнего чиновника стал 34-летний замглавы Минфина Максим Орешкин, получивший статус самого молодого члена правительства.

Увеличение числа ИП

Стагнация не замедлила рост числа индивидуальных предпринимателей. Если в декабре 2013 года в стране насчитывалось 3,4 млн ИП, то в 2016-м их уже 3,6 млн. Это удобный и понятный налоговый режим, поэтому некоторые бизнесмены, которые раньше работали в формате небольших компаний, перерегистрировались в ИП. Кроме того, в формат ИП переходят те предприниматели, которые раньше работали по серым схемам и вообще не платили налоги, отмечает он. На это повлияли и налоговые каникулы для ИП, которые ввели многие регионы, льготные кредиты и мораторий на плановые проверки, добавляет президент «Опоры России» Александр Калинин.

Резервный фонд на исходе

​Уменьшение расходов, призванное сократить бюджетный дефицит, происходит в условиях истощения резервов. Совокупный объем Фонда национального благосостояния и Резервного фонда по состоянию на 1 декабря 2016 года составил 6,7 трлн руб., хотя годом ранее находился на уровне 8,7 трлн руб. При этом Минфин предупреждает, что Резервный фонд иссякнет уже в 2017 году. Финансировать дефицит власти собираются с помощью наращивания государственных займов, а пополнять резервы рассчитывают в 2020 году, когда заработает новое бюджетное правило. Если цены на нефть будут держаться хотя бы на уровне $50 за баррель, бюджет может получить в 2017 году дополнительно 1 трлн руб., из которых половина может быть направлена в резервные фонды на поддержание их уровня, говорил Силуанов в этом месяце.

Опасения промышленности не оправдались

Деловая активность в России вышла на рост. Соответствующий индекс (PMI) рассчитывается компанией Markit — если он ниже 50 пунктов, деловая активность падает, если выше — растет. PMI в сфере услуг растет с февраля, а индекс в промышленности изменил траекторию в середине года: до мая он падал каждый месяц, однако с июня вышел на стабильный рост, а в ноябре и вовсе достиг максимума за 68 месяцев.

Особого спада именно в промышленности не было, хотя в декабре 2014 года его ожидали и чиновники, и аналитики, говорит заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло. Однако в 2015 году власти «дезинформировали» промышленность постоянными разговорами о том, что экономика преодолела дно, напоминает он. Резкого отскока так и не произошло, из-за этого в начале 2016 года в промышленности наблюдалось разочарование, но к середине года риторика сменилась, и чиновники, по сути, признали наличие затяжного кризиса. Это позволило предприятиям более реально оценить свое положение, понять, что быстрых изменений не будет, и приспособиться к этому, считает Цухло.

Гражданы готовы к трудностям

Несмотря на анонсированное восстановление экономики, многие россияне по-прежнему считают, что худшие времена впереди. По данным ВЦИОМа, по итогам первого квартала года таковых было 52%, что стало рекордом с 1997 года. А по состоянию на ноябрь подобной точки зрения придерживаются 47% респондентов. 22% граждан считают, что худшие времена уже позади, еще столько же придерживаются мнения, что страна переживает их прямо сейчас.