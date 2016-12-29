Новости

Чем запомнился 2016 год для экономики России

29 декабря 2016

Уходящий 2016 год с точки зрения экономики запомнился россиянам непрекращающейся рецессией, падением доходов и инвестиций, истощение резервов, вопреки заверениям чиновников, что рост вот-вот возобновится. На другой чаше весов — рекордно низкая инфляция и ожидания экономического роста в новом году.

Рекордная инфляция

Согласно исследованиям Левада-центра, инфляция остается главной проблемой и для российских граждан, а в сентябрьском рейтинге Давосского форума говорилось, что ооссийским предпринимателям мешает вести бизнес именно непрерывный рост цен. Однако в 2016 году инфляция впервые за три года перестала быть двузначной. По официальному прогнозу, к концу года рост цен должен замедлиться до 5,8%, а Минфин, по словам министра финансов Антона Силуанова, ожидает еще более низких показателей — 5,5%,

В 2014 году, после обмена санкциями и контрсанкциями, а также падения цен на нефть, уровень инфляции взлетел до 11,4%, а к концу прошлого года достиг 12,9%.

В этом году Банк России и Минфин объединились в постановке амбициозной задачи — в 2017 году достичь инфляции в 4% и удержать ее на том же уровне в следующие два года.

Непрерывное падение доходов

Российские депутаты в 2016 году не единожды прогнозировали рост экономики, но пока его нет — это хорошо видно по доходам населения. Третий год подряд они снижаются в реальном выражении. Наиболее глубокое падение в 2016 году отмечено в августе — по данным Росстата, в этом месяце реальные доходы снизились на 8,5%.

Власти планируют выйти на рост реальных доходов населения в 2017 году. Доходы россиян поднимутся на 0,2% в 2017 году, а в следующие два года рост увеличится до 0,5 и 0,8%, свидетельствует официальный бюджетный прогноз. Более оптимистичен вариант Минэкономразвития «Базовый+», который предусматривает рост доходов на 1,2, 1,8 и 2,2%.

Сберегать — не потреблять

Оборот розничной торговли в 2016 году не увеличился ни в одном месяце, лишь за всю осень впервые с февраля темп его падения замедлились до менее 5%. Даже группы населения с низкими доходами, которые, по обыкновению, более склонны тратить деньги, нежели копить, уменьшают потребительский аппетит, писала в своем обзоре главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Оборот розничной торговли должен начать расти в 2017 году — правда, всего на 0,6%, следует из бюджетного прогноза. В следующие два года темпы роста должны увеличиться на 1,1 и 1,8%.

В ожидании инвестиций

Падение экономики сопровождается снижением объема инвестиций. В первом квартале инвестиции в основной капитал снизились на 4,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в дальнейшем падение замедлилось — за период с января по сентябрь оно составило 2,3%. Предприниматели и граждане копят деньги, никуда не вкладывая их, жаловался экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев.

Арест министра экономики

Одним из самых громких событий в 2016 году стал арест министра, отвечающего за развитие экономики 15 ноября. Чиновника обвинили в получении взятки в размере $2 млн за выдачу положительной оценки, которая позволила «Роснефти» купить пакет акций «Башнефти». Впоследствии Улюкаева поместили под домашний арест, президент Владимир Путин уволил его из-за утраты доверия, а новым министром вместо 60-летнего чиновника стал 34-летний замглавы Минфина Максим Орешкин, получивший статус самого молодого члена правительства.

Увеличение числа ИП

Стагнация не замедлила рост числа индивидуальных предпринимателей. Если в декабре 2013 года в стране насчитывалось 3,4 млн ИП, то в 2016-м их уже 3,6 млн. Это удобный и понятный налоговый режим, поэтому некоторые бизнесмены, которые раньше работали в формате небольших компаний, перерегистрировались в ИП. Кроме того, в формат ИП переходят те предприниматели, которые раньше работали по серым схемам и вообще не платили налоги, отмечает он. На это повлияли и налоговые каникулы для ИП, которые ввели многие регионы, льготные кредиты и мораторий на плановые проверки, добавляет президент «Опоры России» Александр Калинин.

Резервный фонд на исходе

​Уменьшение расходов, призванное сократить бюджетный дефицит, происходит в условиях истощения резервов. Совокупный объем Фонда национального благосостояния и Резервного фонда по состоянию на 1 декабря 2016 года составил 6,7 трлн руб., хотя годом ранее находился на уровне 8,7 трлн руб. При этом Минфин предупреждает, что Резервный фонд иссякнет уже в 2017 году. Финансировать дефицит власти собираются с помощью наращивания государственных займов, а пополнять резервы рассчитывают в 2020 году, когда заработает новое бюджетное правило. Если цены на нефть будут держаться хотя бы на уровне $50 за баррель, бюджет может получить в 2017 году дополнительно 1 трлн руб., из которых половина может быть направлена в резервные фонды на поддержание их уровня, говорил Силуанов в этом месяце.

Опасения промышленности не оправдались

Деловая активность в России вышла на рост. Соответствующий индекс (PMI) рассчитывается компанией Markit — если он ниже 50 пунктов, деловая активность падает, если выше — растет. PMI в сфере услуг растет с февраля, а индекс в промышленности изменил траекторию в середине года: до мая он падал каждый месяц, однако с июня вышел на стабильный рост, а в ноябре и вовсе достиг максимума за 68 месяцев.

Особого спада именно в промышленности не было, хотя в декабре 2014 года его ожидали и чиновники, и аналитики, говорит заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло. Однако в 2015 году власти «дезинформировали» промышленность постоянными разговорами о том, что экономика преодолела дно, напоминает он. Резкого отскока так и не произошло, из-за этого в начале 2016 года в промышленности наблюдалось разочарование, но к середине года риторика сменилась, и чиновники, по сути, признали наличие затяжного кризиса. Это позволило предприятиям более реально оценить свое положение, понять, что быстрых изменений не будет, и приспособиться к этому, считает Цухло.

Гражданы готовы к трудностям

Несмотря на анонсированное восстановление экономики, многие россияне по-прежнему считают, что худшие времена впереди. По данным ВЦИОМа, по итогам первого квартала года таковых было 52%, что стало рекордом с 1997 года. А по состоянию на ноябрь подобной точки зрения придерживаются 47% респондентов. 22% граждан считают, что худшие времена уже позади, еще столько же придерживаются мнения, что страна переживает их прямо сейчас.


/ СИА /




Реклама на сайте

Другие материалы раздела


29
декабря
2016
 Почему многие не любят новогодние праздники
Как показало проведенное в США исследование Experian, многие не любят новогодние праздники из-за связанных с ними расходов. 62% респондентов назвали отсутствие продуманного бюджета основной помехой веселью. Более 50% признали, что тратят в праздничные дни слишком много и переживают из-за нехватки денег.
 
29
декабря
2016
 ИНК подвела предварительные итоги года: 7,7 миллиона тонн добытой нефти и 7,5 миллиарда рублей в бюджет Приангарья
Иркутская нефтяная компания по итогам 2016 года, по прогнозам, перечислит в консолидированный бюджет Иркутской области 7,5 миллиарда рублей налогов и платежей. Для сравнения, в 2015 году сумма...
 
29
декабря
2016
 У банков все растет, господа!
У банков все растет, господа! Правда, в 2016 году это всего лишь второй случай, когда за месяц увеличились все ключевые показатели. Но перед Новым годом так и хочется загадать, чтобы сказка не кончалась.
 
29
декабря
2016
 В 2017 году ожидается снижение ипотечных ставок ниже 10%
Как рассказало Агентство по ипотечному жилищному кредитованию «Газете.Ru», ипотечная ставка может снизиться до 10%. В тот же момент отмечается, что риелторы и банки с...
 
29
декабря
2016
 СКР возбудил дело о неуплате налогов гендиректором Усольехимфарм в особо крупном размере
СУ СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении генерального директора АО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод», который подозревается в неуплате налогов в...
 
29
декабря
2016
 Мэрия Иркутска опубликовала график движения общественного транспорта в новогодние праздники
31 декабря работа муниципального общественного транспорта будет организована по будничному расписанию. Об этом сообщил начальник управления транспорта комитета городского обустройства администрации...
 
29
декабря
2016
 Что проверять? ТОП-5 вопросов при покупке квартиры
Выбирая недвижимость, россияне учитывают десятки различных факторов: от экологии района и состояния дома до порядочности соседей. Но при этом часто забывают о главном — юридической чистоте...
 
29
декабря
2016
 Синоптики: новогодняя ночь в Иркутске будет прохладной, но потом потеплеет
Новогодняя ночь с 31 декабря на 1 января для иркутян будет прохладной – около минус 19 градусов, по области – 17-22 градусов ниже нуля. Однако на ближайшие пять дней января 2017 года...
 
29
декабря
2016
 Настораживающие сигналы из Китая вновь на повестке дня
Межбанковский рынок Китая подвергся заморозке
 
29
декабря
2016
 В Иркутске перед судом предстанет банда грабителей банков
Свердловский районный суд Иркутска рассмотрит уголовное дело в отношении шести участников организованной преступной группы, в 2015 и 2016 годах грабивших банки в микрорайоне Первомайский областного...
 
29
декабря
2016
 Хватит ли у Игоря Сечина административного ресурса для объединения «Роснефти» и «Транснефти»?
«Роснефть» подала в Арбитражный суд города Москвы заявление об обеспечении имущественных интересов, ответчиком выступает «Транснефть». Иск может быть связан с недовольством...
 
29
декабря
2016
 Сбербанк еженедельно подвергается кибератакам
За 2016 год Сбербанк отразил 74 кибератаки на свои системы, и организация благополучно справляется в борьбе со скиммингом. Об этом сообщает ТАСС. «По нашим данным за год...
 
28
декабря
2016
 Мэрия Иркутска заявила о необходимости акционирования муниципальных предприятий из-за изменения законодательства
Администрация Иркутска заявила о необходимости акционирования муниципальных предприятий «Ритуал», Спецавтохозяйство и Управление капитального строительства в связи с изменениями...
 
28
декабря
2016
 Набиуллина рассказала о будущем приватизации банков
Эльвира Набиуллина в эфире программы «Россия 24» рассказала, что вопрос об изменении государственных долей в меньшую сторону в кредитных организациях можно поднимать по мере оздоровления...
 
28
декабря
2016
 Всероссийский конкурс по обустройству самого узнаваемого места на Байкале пройдёт в 2017 году
С 1 января 2017 года стартует всероссийский конкурс по разработке концепции обустройства парка природы «Мыс Бурхан» на байкальском острове Ольхон. Как сообщает организатор -...
 
28
декабря
2016
 Средний срок ипотечного кредита в Иркутской области увеличился до 15,19 лет
Самый «длинный» средний срок ипотечного кредита и самая высокая динамика роста данного показателя были отмечены в сегменте заемщиков до 25 лет – 16,1 лет (рост на 4,8%). По...
 
28
декабря
2016
 Герман Греф не ожидает в 2017 году «черных лебедей»
Глава Сбербанка Герман Греф дал интервью газете «Ведомости», где рассказал, что в будущем году цены на сырьевые товары могут упасть, но не сильно, потому что они и так низкие. «Я...
 
28
декабря
2016
 В 2017 году повысится коэффициент-дефлятор для расчета налога на имущество физических лиц
В Иркутской области, как во всей России, при расчете налога на имущество физических лиц за 2016 год повышающий коэффициент-дефлятор составит 1,326. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской...
 
28
декабря
2016
 Азиатско-Тихоокеанский банк стал уполномоченным агентом FIFA по продаже монет и банкнот с символикой футбольной федерации
FIFA (Fédération Internationale de Football Association), на основании рекомендаций Банка России, утвердила АТБ в качестве дистрибьютора инвестиционных и памятных монет, а также банкнот...
 
28
декабря
2016
 Глава Ростеха пообещал пожаловаться в правительство на металлургов
Влиятельный глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов пообещал пожаловаться в правительство на металлургов после скачка цен на сталь в этом году. "Вообще у нас большая проблема с...
 
28
декабря
2016
 Медиа не сходят с экранов. В 2016 году россияне стали меньше времени смотреть телевизор и больше времени проводить в интернете со смартфонов
В 2016 году россияне в среднем стали на семь минут в день меньше смотреть телевизор и на 18 минут больше времени проводить в интернете со смартфонов, следует из данных Deloitte. При этом новостным и...
 
28
декабря
2016
 Иркутский бизнес-омбудсмен встретился с задержанным предпринимателем в СИЗО
23 ноября во время встречи "Бизнес и власть: откровенный разговор" супруга предпринимателя заявила о нарушении прав ее мужа. Женщина рассказала, что 24 февраля 2016 года ее муж был задержан по подозрению в незаконной рубке леса. Через три дня предпринимателю было предъявлено обвинение. Постановлением Черемховского районного суда Иркутской области мужчину заключили под стражу на два месяца. Позднее этот срок неоднократно продлевали.
 
28
декабря
2016
 Иркутская область не получила федеральные деньги на создание детского технопарка «Кванториум»
Иркутская область не вошла в число 17-ти российских регионов, успешно защитивших на федеральном уровне заявки на создание детских технопарков. Итоги конкурса на предоставление субсидий субъектам...
 
28
декабря
2016
 На исполнительного директора Байкальского общества архитекторов и инженеров завели уголовное дело о растрате
В отношении исполнительного директора ассоциации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» возбудили уголовное дело о растрате более 6,8 млн рублей, принадлежащих объединению, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
 
28
декабря
2016
 Единый клиентский центр ВСЖД может появиться в Братске
Восточно-Сибирская железная дорога изучает возможность открытия Единого клиентского центра (ЕКЦ) в Братске в 2017 году. Об этом сообщил 27 декабря 2016 года на пресс-конференции начальник ВСЖД...
 
28
декабря
2016
 "Платону" советуют не мелочиться. Взимание платы с малотоннажных грузовиков не принесет желаемого эффекта
Институт экономики транспорта ВШЭ рекомендовал Минтрансу не распространять действие системы "Платон" на грузовики массой от 3,5 тонны до 12 тонн. Соответствующее исследование проведено по заказу транспортного ведомства. Эксперты пришли к выводу, что подобная мера принесет в бюджет не так много денег, чтобы компенсировать возможные "социально-политические издержки".
 
28
декабря
2016
 Земли на берегу Малого Моря на Байкале отобрали у дачников
Дачный поселок хотели возвести на берегу пролива Малого Моря, который расположен между заливом Куркутским и бухтой Базарной и относится к центральной экологической зоне Байкальской природной...
 
28
декабря
2016
 Разработка «Умной школы» завершится в феврале 2017 года
Разработка эскизного проекта образовательного комплекса с поселком приемных семей «Умная школа» завершится в феврале 2017 года, сообщила президент благотворительного фонда «Новый дом» Ирина Белянова.
 
28
декабря
2016
 Пересесть с маршруток на поезд предлагает ВСЖД жителям Иркутска и Улан-Удэ
Маршрутные такси, курсирующие от Иркутска до Улан-Удэ, не составляют конкуренции запущенному в конце декабря 2016 года укоренному дневному поезду на этом участке. Об этом 27 декабря на...
 
28
декабря
2016
 Бритва Кудрина: сокращение военных и пенсионеров в пользу учителей и врачей
Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин представил вчера на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева первые общие предложения об идеях, которые будут закладываться в конструкцию готовящейся центром президентской стратегии на 2018-2024 годы. ЦСР предлагает выбирать между повышением налогового перераспределения в 2019 году до 34-35% ВВП и "бюджетной консолидацией" с расходами 31-32% ВВП. В наборе мер -- административная реформа "с вовлеченностью лидера", увеличение пенсионного возраста с 2020 года, сокращение за 20 лет социальных и военных расходов в пользу образования и здравоохранения.
 
28
декабря
2016
 Впервые за несколько лет ВСЖД зафиксировала рост пассажиропотока
27 декабря 2016 года в Иркутске состоялась итоговая пресс-конференция начальника Восточно-Сибирской железной дороги Василия Фролова, в ходе которой были подведены итоги работы магистрали за 2016 год.
 
28
декабря
2016
 Повысить объём грузовых перевозок на 1% планирует ВСЖД в 2017 году
В 2017 году Восточно-Сибирская железная дорога планирует выполнить объём погрузки не ниже показателя 2016 года. Как сообщил 27 декабря 2016 года начальник ВСЖД Василий Фролов, согласно прогнозу,...
 
28
декабря
2016
 Количество туристов на Кругобайкальской железной дороге за год возросло вдвое
Число туристов, воспользовавшихся услугами ретропоездов на Кругобайкальской железной дороге, достигло 47 тысяч человек. Большинством пассажиров стали гости из дальнего зарубежья.
 
28
декабря
2016
 Промышленность растет, розница падает
Банк России вчера опубликовал комментарии о состоянии экономики в ноябре 2016 года и в четвертом квартале. Опережающий индикатор выпуска товаров и услуг ЦБ в ноябре достиг максимума с января 2015...
 
28
декабря
2016
 Новый год – раздолье для мошенников
Второй день подряд жертвами аферистов стали сразу 6 жителей Иркутской области.
 
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании