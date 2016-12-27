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Более 6 млрд получит Иркутская область из федерального бюджета на развитие улично-дорожной сети

6 млрд 115 млн рублей получит Иркутская область в 2017-2025 годах из федерального бюджета. Деньги направят на развитие улично-дорожной сети Иркутска, Ангарска и Шелехова. Финансирование дорожной отрасли обсудили накануне Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, заместитель Председателя Правительства региона Руслан Болотов, представители министерства строительства, дорожного хозяйства и министерства финансов. Губернатор особо отметил, что такую поддержку получили лишь 18 субъектов РФ.

Данные средства из федерального бюджета на дорожную деятельность регион получит благодаря участию в приоритетном проекте стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги». В Иркутской области разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации. «Ядром» агломерации является город Иркутск, «спутниками» – населенные пункты Ангарского городского округа, Иркутского и Шелеховского муниципальных районов. Общая протяженность дорожной сети Иркутской агломерации составляет свыше 632 км.

Программу хотят реализовать в три этапа: 1 этап – 2017-2018 годы; 2 этап – 2019-2021 годы; 3 этап – 2022-2025 годы.

В 2017-2018 годах предусмотрено в основном выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, установке светофорных объектов, знаков, ограждений. В 2019-2025 годах планируется проведение капитального ремонта, строительство, реконструкция автомобильных дорог, также будут продолжены работы по ремонту дорожной сети.

По итогам программы к концу 2018 года будет приведено в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию 75,3 % дорожной сети Иркутской агломерации, к 2025 году – 93,8 %, ликвидированы «очаги аварийности» в 2018 году – 52, в 2025 году – 69.

Согласно письму Минтранса России, на 2017-2018 годы Иркутской области предусмотрены средства 625 млн и 730 млн рублей соответственно.

Федеральные средства распределены в следующем порядке: в 2017 году 298 млн рублей на улично-дорожную сеть города Иркутска, 120 млн рублей – Ангарский городской округ, 57 млн рублей – город Шелехов, 150 млн рублей – на региональные дороги; в 2018 году 302 млн рублей – городу Иркутску, 70 млн рублей – Ангарскому городскому округу, 53 млн. рублей – городу Шелехову, 305,0 млн. рублей – на региональные дороги, сообщают в пресс-службе Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.