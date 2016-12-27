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Правительство Иркутской области, ОАО «РЖД» и ОАО «Байкальская ППК» подписали трехстороннее соглашение о пригородных перевозках

В Правительстве Иркутской области подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии в сфере железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении на территории Приангарья. Подписи под документом поставили Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов, генеральный директор ОАО «Байкальская ППК» Тимур Кулиев.

Соглашение по урегулированию возмещаемых потерь, возникших в результате государственного регулирования тарифов за организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Иркутской области за период 2011 – 2014 гг., было подготовлено по поручению главы региона в рамках внесудебного урегулирования существующих разногласий. Согласно документу, Правительство области берет на себя обязательства по погашению убытков, которые возникли в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении за период 2011 – 2014 гг.

Иркутская область выплатит ОАО «Байкальская ППК» некомпенсированные потери за 2011 – 2014 годы в течение 15 лет, ежегодно, начиная с 2017 года, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

