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СКБ-банк сообщил режим работы в новогодние праздники

СКБ-банк поздравляет вас с Новым годом и Рождеством и сообщает о режиме работы на период новогодних праздников.

31 декабря 2016 года, 1, 2, 3, 4, 7 и 8 января 2017 года — нерабочие дни по обслуживанию клиентов.

5, 6 января 2017 – обслуживание физических лиц осуществляется c 10.00 до 16.00 местного времени*. Обслуживание юридических лиц не осуществляется.

С 9 января 2017 г. обслуживание юридических и физических лиц будет осуществляться в обычном режиме.



Все банкоматы банка работают и подкрепляются наличностью в обычном режиме. За дополнительной информацией Вы можете обращаться в Контакт-центр СКБ-банка, который работает круглосуточно и без выходных. Получить информацию о банковских услугах, режиме работы и адресах офисов банка, задать другие вопросы можно по телефону 8-800-1000-600.



* Для офисов «Университетский» (г. Екатеринбург), «Малышевский» (г. Екатеринбург), «Полевской» (г. Полевской) и «ТМК» (г. Москва) 5 и 6 января являются нерабочими днями.