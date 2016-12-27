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Россельхозбанк снизил ставку по ипотеке для ряда жилых комплексов до 7% годовых

Россельхозбанк снизил процентные ставки по ипотеке при покупке квартир в ряде жилых комплексов Москвы, Московской области и города Липецк.

Теперь клиенты Банка могут получить кредит под ставку от 7% годовых на приобретение жилья в московском ЖК «Прайм Тайм», в ЖК «Томилино», расположенном в Люберецком районе Подмосковья, в ЖК «Лукино», возводимом в Щелковском районе Московской области, а также в микрорайоне «Университетский» в городе Липецк. Кредитование осуществляется как по продукту «Ипотека с государственной поддержкой», так и в рамках стандартной ипотечной программы Банка.

Также действуют сниженные процентные ставки для покупателей жилья в ЖК «1147» (от 8% годовых), ЖК «Царицино» (от 7,5% годовых) и ЖК «Город на реке - Тушино 2018» (от 7% годовых). Данные ставки действуют по программе ипотечного кредитования с господдержкой до 31 декабря 2016 года.