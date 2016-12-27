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Промсвязьбанк объявил режим работы офисов в праздничные дни

Промсвязьбанк сообщил, что в связи с новогодними праздниками дата оплаты ежемесячного платежа по потребительскому кредиту была скорректирована. Если дата оплаты потребительского кредита установлена в период с 31 декабря по 8 января, то списание денежных средств произойдет 9 января.

В праздничные дни изменено время работы офисов Промсвязьбанка. 30 декабря 2016 г. офисы банка работают в обычном режиме, информацию по времени работы конкретных отделений уточняйте на сайте или в мобильном приложении банка.

Ознакомиться с режимом работы офисов в период с 31 декабря по 8 января вы можете на нашем сайте в разделе "Офисы и банкоматы".

В Москве 31 декабря 2016 г. будут открыты офисы до 14:00: «Кутузовский» (Кутузовский пр., д. 30/32), «Октябрьская» (Ленинский пр., д. 2А), «Проспект Мира» (пр. Мира, д. 116А), «Юго-Западный» (пр. Вернадского, д. 37, к. 1Б), «Южный» (ул. Днепропетровская, д. 2).

С 2 по 6 января, включительно, и 8 января будет открыт дополнительный офис «Южный» - ул. Днепропетровская, д. 2. Режим работы: с 10:00 до 16:30.

В праздничные дни альтернативой посещению банка может стать интернет-банк, мобильный банк, круглосуточный контакт-центр или использование банкоматов - все эти сервисы доступны 24 часа, 7 дней в неделю. Таким образом, клиенты могут совершать операции по своим счетам и кредитам, конвертировать валюту, осуществлять платежи и переводы внутри банка. Переводы в сторонние организации в период новогодних праздников также доступны, но будут обработаны 9 января. Помимо названных сервисов ежедневно и круглосуточно клиентам Промсвязьбанка доступны сообщества в социальных сетях ВКонтакте и Facebook, в которых можно получить ответ на интересующий запрос по продуктам и услугам банка и совершить денежный перевод с карты на карту. К обычному графику работы Промсвязьбанк вернется 9 января.