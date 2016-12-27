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Клиент Дальневосточного банка стал победителем Акции «Выиграйте год путешествий с вашей премиальной картой Visa!»

Оплачивать покупки картой Visa Gold Дальневосточного банка — это не только удобно, но еще и выгодно. В сентябре держатели карт Visa Gold принимали участие в акции «Выиграйте год путешествий с вашей премиальной картой Visa!».

По условиям акции, клиенты Банка, зарегистрировавшись на сайте www.visapremium.ru и совершая покупки при помощи карты Visa Gold на сумму не менее 1000 руб. с 1 сентября по 31 октября 2016 года, получали возможность выиграть сертификаты на путешествия для всей семьи и множество других призов. Организаторы подвели итоги и определили победителей акции, среди которых — клиент Дальневосточного банка, выигравший сертификат на приобретение подписок iTunes, IVI.ru и amediateka.ru.

Дальневосточный банк поздравляет победителя с победой в акции и желает приятных покупок с картой Visa!