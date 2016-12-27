Гринкомбанк объявил режим работы в праздничные дни

Новости
Гринкомбанк объявил режим работы в праздничные дни27 декабря 2016
Режим работы всех подразделений банка:
с 01.01.2017 по 08.01.2017 - нерабочие праздничные дни.
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Новости
Гринкомбанк объявил режим работы в праздничные дни27 декабря 2016
Режим работы всех подразделений банка:
с 01.01.2017 по 08.01.2017 - нерабочие праздничные дни.
Смотрите также:
|
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