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Гринкомбанк объявил режим работы в праздничные дни

с 01.01.2017 по 08.01.2017 - нерабочие праздничные дни.

Режим работы всех подразделений банка:

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Режим работы всех подразделений банка: с 01.01.2017 по 08.01.2017 - нерабочие праздничные дни.