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ВТБ реализовал Host-to-Host решение для ГК «Уралхим»

ВТБ завершил проект по внедрению Host-to-host решения для группы компаний «Уралхим» с использованием технологии DirectBank от компании «1С». Такая возможность реализована как для головной компании группы, так и для всех основных операционных дочерних компаний, в том числе для заводов и торговых домов.

Технологическое решение от банка ВТБ позволяет осуществлять обмен электронными документами между клиентом и банком напрямую. Причем возможность обмена документами может быть реализована не только для программ на базе «1С», но также и для большинства других популярных технологических платформ.

Интеграция казначейской системы компании «Уралхим» с банковской системой призвана упростить документооборот по рублевым платежным операциям между банком и компаниями группы, а также ускорить проведение расчетных операций, упростить операционные процессы для компании.

Член правления банка ВТБ Виктория Ванурина прокомментировала: «Сотрудничество ВТБ и группы „Уралхим“ активно развивается с 2008 года. На сегодняшний момент банк предоставляет компаниям группы широкий спектр транзакционных и иных инструментов. Реализованное банком Host-to-host решение позволит казначейству ГК „Уралхим“ выстроить оптимальные расчетные схемы и максимально автоматизировать все расчетные операции».

ДЛЯ СПРАВКИ:

Акционерное общество «Объединенная химическая компания «Уралхим» — одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в России, СНГ и Восточной Европе.

Компания является российским лидером в производстве аммиачной селитры, а также занимает второе место в России по объемам производства аммиака и азотных удобрений. Всего компании группы производят более 80 видов минеральных удобрений и другой химической продукции.