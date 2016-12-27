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Как работает Московская биржа в период январских праздников 2017 года

АТБ сообщает, что в период январских праздников будут доступны биржевые торги на рынках Московской биржи, что позволит совершать сделки в привычном режиме и управлять ценовыми рисками в период работы иностранных рынков на январских праздниках.

График проведения торгов на Московской бирже

3-6 января и 24 февраля 2017 года торги на рынках Московской биржи проводятся с учётом следующих особенностей:

на фондовом и срочном рынках торги проводятся в обычном режиме;

на валютном рынке и рынке драгметаллов проводятся торги по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (расчетами today) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп;

на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (ПФИ) торги не проводятся.

31 декабря 2016 года - 2 января 2017 года, 7-8 января, а также 23 февраля и 25-26 февраля 2017 года являются выходными днями на всех рынках Московской биржи.

Информируем Вас также о сообщениях Московской биржи в преддверии праздников:

Обслуживание клиентов на финансовых рынках в период январских праздников 2017 года «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1. Порядок обработки неторговых поручений, поданных в период с 30 декабря 2016 года по 9 января 2017 года.

Поручения на перевод денежных средств между Инвестиционными счетами и на зачисление, вывод денежных средств:

поручения на перевод денежных средств между Инвестиционными счетами, поданные с 30 декабря 2016 г. (после 14:00 по московскому времени) по 8 января 2017 г., будут обработаны 9 января 2017 г.;

поручения на вывод денежных средств c Инвестиционных (брокерских) счетов, поданные с 30 декабря 2016г. (после 14:00 по московскому времени) по 8 января 2017 г., будут обработаны 9 января 2017 г.;

поручения на зачисление денежных средств на Инвестиционные (брокерские) счета с текущих и карточных счетов (в т.ч. через Личный кабинет клиента), поданные с 30 декабря 2016г. (после 14:00 по московскому времени) по 8 января 2017 г., будут обработаны 9 января 2017 г.

Депозитарные поручения на зачисление, перевод и списание ценных бумаг:

поручения, поданные с 30 декабря 2016 г. (после 14:00 по московскому времени) по 8 января 2017 г., будут обработаны 9 января 2017 г.

2. Прием и исполнение торговых поручений.

В период январских праздников нашим Клиентам будет доступна торговая система QUIK для заключения сделок и Личный кабинет клиента. При этом обращаем внимание, что Управлением брокерских операций по прямому номеру 8 800 775 00 91 в период с 3 по 6 января 2017 г. будут приниматься торговые поручения на заключение сделок в обычном режиме.

Также обращаем внимание, что в период праздников будет недоступно заключение внебиржевых сделок.

Просим Вас планировать торговые и неторговые операции, а также ликвидность заранее, с учетом выше перечисленных особенностей.

По всем возникающим вопросам клиенты «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) могут обращаться в Клиентскую службу Департамента инвестиционно-банковских услуг или к своему Клиентскому менеджеру.