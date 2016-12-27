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Меньше мяса, больше овощей. Как кризис изменил рацион иркутян

Каждый житель Приангарья потребляет за год в среднем 230 яиц, 197 килограммов молока и другой молочной продукции (в пересчете на молоко), 68 кг различной мясной продукции (в пересчете на мясо).Хлеб учитывается в компании себе подобных (зерно и все производные: мука, крупа, бобовые, макаронные изделия). Его употребляют 106 кг в год на душу населения. Картофель, еще более популярен – 126 кг. Овощей и бахчевых – 85 кг, сахара – 31, масла растительного – 12,7 кг.

По многим продуктам в течение нескольких лет наблюдалась тенденция роста, однако 2015 год нарушил общую закономерность. В 2015-м по сравнению с 2014-м годом снизилось потребление мясной и молочной продукции, сахара, растительного масла, картофеля (на 1-3%). Так же увеличилось потребление овощей, хлебных продуктов, яиц.

Потребление определяется наличием ресурсов, насыщенностью рынка, платежеспособностью населения. Ресурсы складываются, в основном, из объемов производства, а по отдельным видам зависят от ввоза из-за пределов области. Необходимость ввоза обусловлена неполным удовлетворением потребностей за счет местного производства.

Уровень самообеспечения продуктами колеблется по годам, во многом зависит от урожайности сельхозкультур и продуктивности животных.

В связи со сложными погодными условиями 2015г. несколько снизилась самообеспеченность картофелем и овощами (составила соответственно 94% и 68%), но по данным т.г. должна возрасти.

Показатель по мясу составил 63%, молоку – 87% (по этим продуктам наблюдается постепенный рост).

Ресурсы хлебных продуктов и сахара на 84-85% формируются за счет ввоза. А производство яиц в регионе превышает внутреннюю потребность в 1,6 раза.