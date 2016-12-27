Забайкальцы активно использовали в этом году автоплатёж Сбербанка для оплаты услуг сотовой связи

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Забайкальцы активно использовали в этом году автоплатёж Сбербанка для оплаты услуг сотовой связи27 декабря 2016
В течение 2016 года жители Забайкальского края с помощью услуги «Автоплатёж за сотовую связь» провели свыше 3 млн. платежей в пользу операторов связи. Всего таким образом население края пополнило баланс своих телефонов на общую сумму более 360 млн. рублей.
Сервис «Автоплатёж за сотовую связь» - один из самых популярных инструментов оплаты сотовой связи, благодаря которому баланс телефона при наличии средств на банковской карте пользователя всегда остаётся положительным. При использовании автоплатежа есть возможность управлять настройками – корректировать минимальный порог остатка баланса, при достижении которого будет автоматически осуществляться пополнение, сумму пополнения, а также устанавливать максимальную сумму списаний в день.
Подключить услугу можно в офисах Сбербанка, через мобильный банк и интернет-банкинг, а также устройства самообслуживания. Пользователь может оформить неограниченное число автоплатежей - для пополнения баланса собственного телефона, а также родных и близких. Сервис предоставляется бесплатно.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.