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Хотели снять коттедж на Новый год - лишились денег. Новые жертвы мошенников в Приангарье

Жители Приангарья зачастую планируют отмечать праздники на съёмной жилплощади. При рассмотрении различных объявлений необходимо соблюдать элементарные правила имущественной безопасности. Только за сутки трое жителей области перевели деньги мошенникам, которые якобы сдавали жильё в аренду.

25-летняя иркутянка перевела злоумышленникам в качестве предоплаты 7 тысяч 500 рублей за посуточную аренду жилого дома.

На аналогичную уловку мошенников попались еще две жительницы Слюдянки, которые перевели преступникам 4 и 4 с половиной тысячи рублей.

Днём 26 декабря в дежурную часть УМВД России по г. Ангарску поступило сообщение о совершении интернет-мошенничества от 29-летнего мужчины. Ангарчанин разместил объявление о продаже гаража в интернете и спустя некоторое время ему на телефон позвонил незнакомец и сказал, что готов купить гараж и готов перевести предоплату. Покупатель попросил назвать для этого данные банковской карты, после чего похитил более 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Жертвой «онлайн-обмана» стала усольчанка, которая оформляла кредит и лишилась 7 тысяч рублей, а пенсионерка из Братска за освобождение племянника от уголовной ответственности за совершение автомобильной аварии, перевела мошенникам 20 тысяч рублей.