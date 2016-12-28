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Как работают банки в новогодние каникулы 2017 года

К режиму работы банков в новогодние каникулы следует подготовиться каждому, кто планирует в этот период совершать любые финансовые операции — от снятия наличных и перевода средств до погашения кредита. SIA.RU выяснил, как будут трудиться кредитные организации в новогодние праздники 2017 года.

30 декабря 2016 года у многих финансовых организаций последний рабочий день в этом году, большинство из них будут работать в сокращенном режиме.

С 31 декабря по 8 января будут закрыты большинство банков. Тем не менее, некоторые банки будут работать 31 декабря (Сбербанк, ВТБ24, Восточный экспресс банк), а также 4, 5 и 6 января. Необходимые операции можно провести в дежурных офисах кредитных организаций, мобильном или интернет-банке.

Кроме того, банкоматы и терминалы работают круглосуточно и непрерывно. Клиентам доступны сообщества банков в социальных сетях ВКонтакте и Facebook, в которых можно получить ответ на интересующий запрос по продуктам и услугам банка

К обычному графику работы банки вернутся в понедельник, 9 января 2017 года.

Более подробно о режиме работы в каждом конкретном банке, о дежурных офисах банков в новогодние праздники можно прочитать по ссылкам:

Как работает Сбербанк в новогодние праздники 2017 года

АТБ объявил режим работы в праздничные дни

Банк "СОЮЗ" объявил режим работы в праздничные дни

«Восточный экспресс банк» объявил режим работы в новогодние праздники 2017 года

Как работает ВТБ24 в новогодние каникулы 2017 года

Гринкомбанк объявил режим работы в праздничные дни

Дальневосточный банк объявил режим работы в праздничные дни

МОСОБЛБАНК объявил режим работы в праздничные дни

Примсоцбанк объявил режим работы офисов в праздничные и предпраздничные дни

Промсвязьбанк объявил режим работы офисов в праздничные дни

СКБ-банк сообщил режим работы в новогодние праздники