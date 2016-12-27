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Сергей Левченко: заповедные территории уже сейчас необходимо готовить к туристическому сезону

Вопрос подготовки особо охраняемых природных территорий к туристическому сезону обсудили Губернатор Сергей Левченко, министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков, директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Михаил Яблоков.

Напомним, на территории Иркутской области располагаются шесть особо охраняемых природных территорий федерального значения: «Прибайкальский национальный парк», заповедники «Витимский» и «Байкало-Ленский», заказники «Тофаларский» и «Красный Яр», Ботанический сад ИГУ.

Глава региона отметил, что при подготовке к туристическому сезону особое внимание необходимо уделить вопросам экологии, в том числе ликвидации несанкционированных свалок на территориях ООПТ.

– Нашей задачей является создание необходимой инфраструктуры, должны быть организованные пункты приема мусора. Эту работу необходимо проводить в тесном взаимодействии с муниципалитетами, – заявил Сергей Левченко.

Михаил Яблоков доложил главе региона о том, что в следующем году на нескольких ООПТ предполагается открыть пункты приема раздельного мусора. Кроме того, будут оборудованы новые экологические тропы, в том числе на острове Ольхон, пишет пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.